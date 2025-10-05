Menü Kapat
 Özge Sönmez

Yusuf Dikeç altın madalyayı yine ekipmansız kazandı

Türk atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan erkekler 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde, Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonda en dikkat çeken yine Dikeç'in yine ekipmansız şekilde madalya elde etmesi oldu.

05.10.2025
05.10.2025
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde milli sporcular, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım ve erkekler 10 metre havalı tabanca takım kategorilerinde altın madalya elde etti.

PEŞ PEŞE ŞAMPİYONLUKLAR

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransız rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan da erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN ÖN HAZIRLIK OLDU"

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Yusuf Dikeç, atıcılık sporu açısından büyük önem taşıyan bir organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Takım arkadaşı Mustafa İnan'ı tebrik eden Yusuf Dikeç, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonlar Ligi, yalnızca en iyi sporcuların yer aldığı özel bir platform. Ülkemi bu seviyede temsil etmek büyük bir onur. Daha önce Macaristan ve Sırbistan'da gerçekleşen turnuva, ülkemizde ilk kez yapıldı. Altın madalya almak benim için büyük mutluluk. Aynı zamanda bu yarışma, 6-18 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ön hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'ndan da madalya ile dönerek ülkemizin bayrağını dalgalandırmak."

