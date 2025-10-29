Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

15 bin kişi işten çıkaran CEO kendi maaşına dev zam yaptı

Satya Nadella'nın maaşı yüzde 22 artışla 96,5 milyon dolara yükseldi; aynı dönemde 15 bin çalışan kapının önüne kondu.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 14:07

Microsoft, 2025 boyunca dünya genelinde 15 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirket, bu adımı “operasyonları daha verimli hale getirme” hedefiyle attığını söylüyor. Ancak aynı dönemde CEO ’nın maaşına yapılan büyük zam, çalışanlar arasında tepkiye yol açtı.

15 bin kişi işten çıkaran CEO kendi maaşına dev zam yaptı

NADELLA'NIN KAZANCI REKOR KIRDI

’un mali yılı 30 Haziran 2025’te sona erdi. Şirketin gelirleri yüzde 15 artışla 281,7 milyar dolara, net kârı ise yüzde 16 artışla 101,8 milyar dolara çıktı. Hisse fiyatı da nisan başındaki 354 dolardan ekim itibarıyla 523 dolara yükselerek yüzde 47,7’lik bir artış gösterdi.

Bu parlak tablo, Nadella’nın cebine de yansıdı. CEO’nun yıllık kazancı yüzde 22 artışla 96,5 milyon dolara ulaştı. Bunun 84 milyon doları hisse senedi ödüllerinden, 9,5 milyon doları nakit teşviklerden ve 2,5 milyon doları da temel maaştan oluştu.

Geçen yıl Nadella, kendi isteğiyle bazı nakit teşviklerini azalttığını açıklamıştı. Buna rağmen toplam kazancı yüzde 63 artarak 79,1 milyon dolara çıkmıştı. Yani Microsoft’un başındaki isim, bir yılda kendi gelirini neredeyse 20 milyon dolar artırmış oldu.

15 bin kişi işten çıkaran CEO kendi maaşına dev zam yaptı

İŞTEN ÇIKARMALAR GÖLGESİNDE DEV YATIRIM

Nadella’nın maaşındaki artış, şirketin binlerce çalışanını işten çıkardığı döneme denk geldi. Mayıs ayında yaklaşık 6 bin kişi, temmuzda ise 9 bin kişi Microsoft’tan ayrıldı. Bu, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor.

İşten çıkarmaların zamanlaması dikkat çekici. Çünkü Microsoft aynı dönemde yapay zekâya 80 milyar dolarlık dev bir yatırım açıkladı. Şirket, AI destekli iş süreçlerine geçişte hız kazanırken, insan kaynağını azaltmayı tercih etti.

15 bin kişi işten çıkaran CEO kendi maaşına dev zam yaptı

NADELLA DÖNEMİ: MİCROSOFT'UN ALTIN ÇAĞI

Satya Nadella, 2014’te Steve Ballmer’dan görevi devraldığından beri Microsoft’un mali başarısında büyük rol oynadı. Onun liderliğinde şirketin geliri üç katına, net kârı dört katına çıktı. Hisse başına kazanç ise beş kat arttı.

ETİKETLER
#microsoft
#yapay zeka
#satya nadella
#işten çıkarma
#Ceo Maaşı
#Finansal Performans
#Teknoloji
