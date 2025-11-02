Menü Kapat
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

ABD hava üstünlüğü konusunda Çin'e geçiliyor: Eski pilot 'yetersiziz' uyarısı yaptı

Eski ABD savaş pilotu John Venable'ye göre, Çin'in hızla büyüyen ve modernleşen hava gücü karşısında Amerika'nın filosu yaşlanıyor ve küçülüyor. Hatta ABD hazırlık düzeyinde bile geride kalıyor.

Murat Makas
02.11.2025
02.11.2025
Çin'in hava kuvvetlerinin hem boyut hem de muharebe yeteneği ve hazırlık açısından büyümesi, Amerikan askeri yetkililerin uzun zamandır yaşlanan ve küçülen filosu hakkındaki kaygılarını artırıyor. Konuyla alakalı bir uyarı da eski F-16 pilotu John Venable'den geldi.

"ABD HAVA KUVVETLERİ FİLOSU YETERSİZ"

Venable; kapasite, kabiliyet ve hazırlık açısından ABD ve Çin'in hava filolarını kıyaslarken, ülkesinin "ciddi şekilde yetersiz" kaldığını belirtti. Business Insider'a göre ABD Hava Kuvvetleri'nin toplamda 2 binden fazla savaş uçağı bulunsa da, görev odaklı muharebe yeteneğine sahip olanların sayısı toplamın sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

ABD hava üstünlüğü konusunda Çin'e geçiliyor: Eski pilot 'yetersiziz' uyarısı yaptı

Pentagon, eski uçakların emekliye ayrılması ve yenilerinin alımının yavaş ilerlemesi nedeniyle savaş uçakları, kargo uçakları, bombardıman jetleri ve tankerler dahil olmak üzere toplam filo büyüklüğünün 5 binin altına düşmesini bekliyor. Üstelik hizmetteki mevcut uçakların bile beklenen görev yapabilirlik oranlarını sürekli olarak karşılamadığı belirtiliyor.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, filo boyutunun küçülmeye devam etmesine rağmen yeni yeteneklerin istenen üstünlüğü koruyacağını savunuyor. Hizmet, daha üst düzey bir savaş için gereken gelişmiş kabiliyetlere kaynak ayırmak amacıyla "yatırım için elden çıkarma" stratejisi izliyor.

Ancak Venable ve analist Joshua Baker'ın bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda belirttiğine göre, birçok modernizasyon programı ertelendi, kısaltıldı veya iptal edildi. Geçmiş deneyimler, B-2 Spirit bombardıman uçağı ve F-22 Raptor'da olduğu gibi, bazı yeteneklerin planlanandan çok daha az sayıda sahaya sürülebileceğini gösteriyor.

ABD hava üstünlüğü konusunda Çin'e geçiliyor: Eski pilot 'yetersiziz' uyarısı yaptı

TAYVAN'DA ABD'NİN İŞİ ZOR

Venable eylül ayında yaptığı bir konuşmada Çin'in "tüm ön cephe filosunu dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarıyla donattığını" söyledi. Çin'in, üzerinde yakıt ikmali yapmadan sortiye çıkabilecek 1.100 uçağa sahip olduğunu ekledi. ABD'nin ise, üslerinin potansiyel savaş alanına olan uzaklığı göz önüne alındığında Tayvan üzerindeki bir çatışmada daha uzun sortiler uçması gerekecek.

Amiral Samuel Paparo'nun ABD Kongresine verdiği bilgiye göre, Çin'in uçak üretim hızı ABD'ye göre 1.2'ye 1 oranında. ABD Hava Kuvvetleri, 2026 mali yılı bütçesinde ise orijinal hedefin yarısı olan sadece 24 adet F-35 satın almayı planlıyor.

ABD hava üstünlüğü konusunda Çin'e geçiliyor: Eski pilot 'yetersiziz' uyarısı yaptı

ABD hayalet teknolojisinin lojistik, deneyim ve ittifaklar konusunda geniş avantajlara sahip olduğu kabul ediliyor. Çin'in ise coğrafyasının, savunmalarının ve büyüyen uçak sayısının, özellikle Tayvan üzerindeki bir çatışma söz konusu olduğunda farkı daralttığı belirtildi.

Venable, Çin'in pilotları ABD'den daha fazla uçuş saatiyle eğittiğini de ekledi. ABD'de pilot başına uçuş saati şu anda yıllık yaklaşık 110 iken, Çinli pilotlar yılda ortalama 200 saat uçuyor.

