Apple'ın kurucusu Steve Jobs anısına madeni para basılıyor

ABD Darphanesi, 2026 yılı için basılacak olan 1 Dolar İnovasyon Madeni Paralarının tasarımlarını duyurdu ve öne çıkan isim Apple'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs oldu.

2018 yılından beri her yıl Amerika'daki inovasyonları ve bireysel veya grup halindeki "öncü çabaları" onurlandırmak amacıyla özel 1 dolarlık madeni paralar çıkarılıyor. Steve Jobs'u temsil eden madeni para, kendisinin ikonik bir Kaliforniya manzarası önünde bağdaş kurmuş otururken gençliğini tasvir ediyor.

Açıklamaya göre, "tepe ve meşe ağaçlarının bulunduğu manzarayla yakalanan Jobs'un duruşu ve ifadesi, karmaşık teknolojiyi doğa kadar sezgisel ve organik bir şeye dönüştürme vizyonuna nasıl ilham verdiğini" gösteriyor.

FARKLI EYALETLERİN İNOVASYONLARI DA UNUTULMADI

Söz konusu proje kapsamında Darphane, farklı eyaletlerden, Kolombiya Bölgesi'nden ve beş ABD bölgesinden yenilikleri ve yenilikçileri sergiliyor.

Kurum, her eyalet veya bölgenin valisi ve diğer yetkilileriyle iş birliği yaparak öne çıkarılacak kişi ve buluşları en iyi temsil edecek tasarımı belirliyor. Jobs, doğduğu ve Apple'ı yöneterek dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdiği Kaliforniya'yı temsil ediyor.

Jobs'un tasarımına ek olarak, Darphane daha dayanıklı mahsuller geliştirmeye yönelik girişimlere öncülük eden Iowa'dan Dr. Norman Borlaug'u ve Wisconsin'deki Cray-1 süper bilgisayarının havadan görünümünü içeren 1 dolar madeni paraları da basacak.