Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın kurucusu Steve Jobs anısına madeni para basılıyor

ABD, 2026'da basılacak 1 Dolar İnovasyon Madeni Parası için Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u seçti. Tasarım, Jobs'un vizyonuna ilham veren Kaliforniya manzarasını içeriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 15:21

ABD Darphanesi, 2026 yılı için basılacak olan 1 Dolar Madeni Paralarının tasarımlarını duyurdu ve öne çıkan isim 'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs oldu.

2018 yılından beri her yıl Amerika'daki inovasyonları ve bireysel veya grup halindeki "öncü çabaları" onurlandırmak amacıyla özel 1 dolarlık madeni paralar çıkarılıyor. 'u temsil eden madeni para, kendisinin ikonik bir Kaliforniya manzarası önünde bağdaş kurmuş otururken gençliğini tasvir ediyor.

Açıklamaya göre, "tepe ve meşe ağaçlarının bulunduğu manzarayla yakalanan Jobs'un duruşu ve ifadesi, karmaşık teknolojiyi doğa kadar sezgisel ve organik bir şeye dönüştürme vizyonuna nasıl ilham verdiğini" gösteriyor.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs anısına madeni para basılıyor

FARKLI EYALETLERİN İNOVASYONLARI DA UNUTULMADI

Söz konusu proje kapsamında Darphane, farklı eyaletlerden, Kolombiya Bölgesi'nden ve beş ABD bölgesinden yenilikleri ve yenilikçileri sergiliyor.

Kurum, her eyalet veya bölgenin valisi ve diğer yetkilileriyle iş birliği yaparak öne çıkarılacak kişi ve buluşları en iyi temsil edecek tasarımı belirliyor. Jobs, doğduğu ve Apple'ı yöneterek dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdiği Kaliforniya'yı temsil ediyor.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs anısına madeni para basılıyor

Jobs'un tasarımına ek olarak, Darphane daha dayanıklı mahsuller geliştirmeye yönelik girişimlere öncülük eden Iowa'dan Dr. Norman Borlaug'u ve Wisconsin'deki Cray-1 süper bilgisayarının havadan görünümünü içeren 1 dolar madeni paraları da basacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin yerli robot köpeği PROTEO göreve hazırlanıyor
5G hakkında merak edilen her şey: 10 soruda yeni nesil teknoloji
ETİKETLER
#apple
#inovasyon
#steve jobs
#1 Dolar Madeni Paraları
#Abd Darphanesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.