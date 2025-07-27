Artık altın madeni aramaya gerek yok: Cıvayı altına çevirdiler

Antik simyacıların hayali gerçek olabilir. New Atlas'ın haberine göre, Marathon Fusion, tokamak füzyon reaktörü teknolojisinin, füzyon operasyonlarının yan ürünü olarak sıradan cıvayı altına dönüştürebileceğini açıkladı.

Antik Yunanlıların zamanından beri, simya ustaları kurşun, kalay, demir, bakır ve cıva gibi baz metallerini altına dönüştürebilecekleri efsanevi Felsefe Taşı'nı yapmanın yollarını aradılar. Ham kimya ile ezoterik metafiziği harmanlayan teknikler kullanarak, bu çalışma hem ruhsal aydınlanma arayışı hem de hızlı zengin olma planıydı.

20. yüzyılda fizikçiler, atom gücünü kullanarak elementleri dönüştürmenin sırrını çözdüler. Ancak laboratuvarda üretilen altın miktarı o kadar az ve süreç o kadar pahalıydı ki, uğraşmaya değmezdi.

BEŞ TON ALTIN CIVADAN ÜRETİLDİ

Füzyon enerjisi bileşenleri geliştirmeye odaklanan Marathon Fusion adlı şirkete göre, bir tokamak füzyon reaktörü yalnızca sınırsız temiz enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda üretilen her gigawatt elektrik için beş ton altını da cıvadan elde edebiliyor.

Basitçe anlatmak gerekirse, söz konusu yöntem reaktörlerin kendi trityum yakıtlarını üretmesini sağlayan bir sürece benziyor. Bu işlemde reaktör kabı lityum tabakasıyla kaplanıyor. Füzyon reaksiyonundan çıkan nötron lityumu emdiğinde, bir alfa parçacığı ve bir trityum atomuna ayrılıyor.

Eğer bu lityum yerine yaygın bulunan cıva-198 izotopu (ya da daha iyisi, lityum/cıva alaşımı) kullanılırsa, hızlı bir nötron onu kararsız cıva-197'ye dönüştürüyor. Bu izotop da elektron yakalama yoluyla altın-197'ye dönüşüyor. Eğer alaşım kullanılırsa trityum da üretilmiş oluyor.

Henüz hakem değerlendirmesine sunulmamış yeni bir ön baskı makalede, Marathon bilim insanları en iyi sonuçlar için yüzde 90 oranında istenilen izotopla zenginleştirilmiş cıva kullanılmasını öneriyor. Reaktöre maruz bırakıldıktan sonra, ortaya çıkan alaşım kimyasal olarak işlenerek altın ayrıştırılabiliyor.