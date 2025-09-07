Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bilim insanlarından devrim gibi buluş: Kalp atış hızınızı Wi-Fi ile ölçebilirsiniz

Santa Clara Üniversitesi araştırmacıları, Wi-Fi sinyallerini kullanarak kalp atış hızını ölçebilen bir teknoloji geliştirdi. Düşük maliyetli olmasıyla öne çıkan sistem giyilebilir bir cihaza ihtiyaç duymadan kalp atışını uzaktan takip edebiliyor.

Bilim insanlarından devrim gibi buluş: Kalp atış hızınızı Wi-Fi ile ölçebilirsiniz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 14:38

Bilim dünyası, insan sağlığına yönelik çığır açan bir teknolojiyle gündemde. Kaliforniya'da bulunan Santa Clara Üniversitesindeki araştırmacılar, Wi-Fi sinyallerini kullanarak kalp atış hızını ölçebilen yeni bir teknik geliştirdi. Hayata geçirilen proje, sağlık takibi alanında ezberleri bozacak gibi görünüyor.

Bilgisayar bilimi ve mühendislik profesörü Katia Obraczka, doktora öğrencisi Nayan Bhatia ve lise öğrencisi ve misafir araştırmacı Pranay Kocheta'dan oluşan ekip, ucuz bir ESP32 çipi kullanarak, Wi-Fi sinyalinde kalbin neden olduğu değişiklikleri tespit eden bir makine öğrenimi algoritması geliştirdi.

Bilim insanlarından devrim gibi buluş: Kalp atış hızınızı Wi-Fi ile ölçebilirsiniz

PROJENİN ADI: PULSE-Fİ

Pulse-Fi adı verilen proje, donanımdan yaklaşık 3 metre uzağa kadar çalışabiliyor. Yani doğru ölçümler elde etmek için cihazı giymeniz gerekmiyor. Pranay Kocheta, "Makine öğrenimi modeli sayesinde mesafenin performansı hiç etkilemediğinin anladık. Bu, geçmiş modeller için çok büyük bir sorundu" dedi.

Bilim insanlarından devrim gibi buluş: Kalp atış hızınızı Wi-Fi ile ölçebilirsiniz

Cihazın en önemli yanı ise düşük maliyetli olması. Araştırmacılar tarafından kurulan sistemin maliyeti 5 ila 10 dolar arasında değişiyor. Daha pahalı olan ancak daha doğru sonuçlar veren Raspberry Pi çipleri ise yaklaşık 30 dolar civarında. Bu fiyatlar, çoğu tıp uzmanının kalp atış hızını ve oksijen doygunluğunu izlemek için kullandığı nabız oksimetrelerinin fiyatına çok yakın.

Ancak nabız oksimetrelerinin aksine, Pulse-Fi temassız çalışabildiği için hastaların uzaktan izlenmesine olanak tanıyor.

Bilim insanlarından devrim gibi buluş: Kalp atış hızınızı Wi-Fi ile ölçebilirsiniz

Pulse-Fi'nin arkasındaki ekip, sistemi nefes hızını ölçmek için de geliştirmeye çalışıyor. Bu özellik, genellikle hastanın takması gereken taşınabilir bir monitörle yapılan uyku apnesi gibi durumları tespit etmek için faydalı olabilir. Ekip, Pulse-Fi'nin kablosuz ve doğru bir şekilde yapabildiğini kanıtlarsa, teşhis ve tedaviyi çok daha kolay ve konforlu hale getirecek.

