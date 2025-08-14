Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak

Pekin, 15-17 Ağustos tarihleri arasında, yapay zeka ve insansı robotların rekabet edeceği heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapacak: Dünya İnsansı Robot Oyunları.

Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
14:22
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
14:22

Çin'in başkenti , yapay zeka ve insansı robotların gerçek bir yarışma alanına dönüştüğü dev bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: Dünya Oyunları. 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, dünya çapında robotların yeteneklerini sergileyebileceği ilk uluslararası arenayı sunacak.

280 TAKIM, 16 ÜLKE, 487 YARIŞMA

Gizmochina'nın haberine göre, 16 farklı ülkeden toplam 280 takım, üç gün süresince 487 farklı yarışmada mücadele edecek. Yarışmalar, geleneksel atletik etkinliklerden, robotların gerçek dünyadaki senaryoları taklit etmesini sağlayacak iş tabanlı görevlerin yerine getirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak

Robot futbolu, hız koşusu, boks, hatta otel ve hastane senaryoları gibi zorluklarla Dünya İnsansı Robot Oyunları etkinliği, insansı robotların yeteneklerini sergileyebileceği bir vitrine dönüşecek.

Yarışma, 2022 Kış Olimpiyatları'nda hız pateni yarışmalarına ev sahipliği yapan ünlü "Buz Şeridi" olarak bilinen Ulusal Hız Pateni Ovali'nde düzenlenecek. Stadyum, robotların bakım ve şarj edilmesi için gerekli tüm tesislerle donatılmış yüksek teknolojiye sahip bir arenaya dönüştürülmüş durumda.

Etkinlik, Pekin Belediye Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robot İşbirliği Organizasyonu ve Asya-Pasifik RoboCup Uluslararası Konseyi tarafından ortaklaşa organize ediliyor.

Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak

DÖRT ANA YARIŞMA BALANI

Buz Yayı stadyumunun içinde, dört ana yarışma alanı bulunuyor. Hızla koşabilen robotlar için 2,1 metre genişliğinde bir koşu pisti, 5'e 5 robot futbol sahası, bir boks ringi ve senaryo yarışmaları için otel ve hastane temalı alanlar olarak ayrılmış.

Ayrıca pist boyunca bir uzaktan kumanda bölgesi de bulunuyor. Bu alan, insan operatörlerinin robotları gerçek zamanlı olarak yönlendirmelerine olanak tanıyor ve robotların çarpışmalardan kaçınmalarını sağlıyor.

Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak

Arenanın dışında ise organizatörler, iki özel destek merkezi inşa etmiş. Her iki tesis de sinyal desteği, özel şarj dolapları ve hatta "laboratuvar kalitesinde" hava kontrolü gibi, yarışma ortamının hassasiyetini sağlamak için gereken tüm özelliklere sahip.

Sıkça Sorulan Sorular

Dünya İnsansı Robot Oyunları’na kimler katılabilir?
Etkinlik, dünya çapında 16 farklı ülkeden 280 takımın katılımıyla düzenleniyor.
#insansı robot
#pekin
#yapay-zeka
#Robot Yarışması
#Dünya İnsansı Robot Oyunları
#Teknoloji
