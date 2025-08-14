Çin, robotların yeteneklerini test edeceği dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapacak

Çin'in başkenti Pekin, yapay zeka ve insansı robotların gerçek bir yarışma alanına dönüştüğü dev bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: Dünya İnsansı Robot Oyunları. 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, dünya çapında robotların yeteneklerini sergileyebileceği ilk uluslararası arenayı sunacak.

280 TAKIM, 16 ÜLKE, 487 YARIŞMA

Gizmochina'nın haberine göre, 16 farklı ülkeden toplam 280 takım, üç gün süresince 487 farklı yarışmada mücadele edecek. Yarışmalar, geleneksel atletik etkinliklerden, robotların gerçek dünyadaki senaryoları taklit etmesini sağlayacak iş tabanlı görevlerin yerine getirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Robot futbolu, hız koşusu, boks, hatta otel ve hastane senaryoları gibi zorluklarla Dünya İnsansı Robot Oyunları etkinliği, insansı robotların yeteneklerini sergileyebileceği bir vitrine dönüşecek.

Yarışma, 2022 Kış Olimpiyatları'nda hız pateni yarışmalarına ev sahipliği yapan ünlü "Buz Şeridi" olarak bilinen Ulusal Hız Pateni Ovali'nde düzenlenecek. Stadyum, robotların bakım ve şarj edilmesi için gerekli tüm tesislerle donatılmış yüksek teknolojiye sahip bir arenaya dönüştürülmüş durumda.

Etkinlik, Pekin Belediye Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robot İşbirliği Organizasyonu ve Asya-Pasifik RoboCup Uluslararası Konseyi tarafından ortaklaşa organize ediliyor.

DÖRT ANA YARIŞMA BALANI

Buz Yayı stadyumunun içinde, dört ana yarışma alanı bulunuyor. Hızla koşabilen robotlar için 2,1 metre genişliğinde bir koşu pisti, 5'e 5 robot futbol sahası, bir boks ringi ve senaryo yarışmaları için otel ve hastane temalı alanlar olarak ayrılmış.

Ayrıca pist boyunca bir uzaktan kumanda bölgesi de bulunuyor. Bu alan, insan operatörlerinin robotları gerçek zamanlı olarak yönlendirmelerine olanak tanıyor ve robotların çarpışmalardan kaçınmalarını sağlıyor.

Arenanın dışında ise organizatörler, iki özel destek merkezi inşa etmiş. Her iki tesis de sinyal desteği, özel şarj dolapları ve hatta "laboratuvar kalitesinde" hava kontrolü gibi, yarışma ortamının hassasiyetini sağlamak için gereken tüm özelliklere sahip.