29°
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!

Nevşehir merkezli Assuva Robotik Teknolojiler, yerli imkanlarla geliştirdiği kamikaze botunu gözler önüne serdi. 15 kilometre menzili, 65 km/h hızı ve yüksek gizlilik özellikleriyle dikkat çeken bot, su altı ve su üstü hedefleri takip edebilmesi için tasarlandı.

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!
Nevşehir'de savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Assuva Robotik Teknolojiler Savunma Sanayi firması, yerli imkanlarla kamikaze bot geliştirdi. görevleri kapsamında kullanılabilecek 1 metre uzunluğundaki botun içerisine patlayıcı yerleştirilebiliyor.

Su, hava ve karada savunma amaçlı kullanılabilecek insansız araçlarının üretimini yapan firma, yazılım ve üretim birimlerindeki 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!

15 KİLOMETRE UZAKTAN KUMANDA MENZİLİ

Yaklaşık 15 kilometreye kadar uzaktan kumanda menziline sahip bot, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hafif ve modüler yapıya sahip botun testleri, Kızılırmak'ın akıntılı sularında başarıyla tamamladı.

Firmanın AR-GE sorumlusu Çağdaş Kavi, geliştirilen botun kamikaze özelliklerinin yanı sıra gizlilik avantajına dikkati çekti. Üretimde kullanılan yazılım ve materyallerin yerlilik oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu dile getiren Kavi, şöyle konuştu:

"Kamerası sayesinde uzaktan kumandayla yönlendirip hedefi takip edebiliyoruz. Botun ön kısmındaki tapaya yerleştirilen patlayıcı, herhangi bir düşman unsuruna zarar verecek veya tahrip edecektir. Sonar sistemlerle su üstündeki gemiler ve tekneleri takip edebiliyor. Ayrıca su üstünü tarayan sistemler, bir metreden yüksek olanları da gözlemleyebiliyor. Botumuz yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde olduğu için tespit edilmiyor. Bu gizlilik de bizim için avantaja dönüşüyor. Biz dron üretimi de yapıyoruz. Botun dron gibi uçabilmesini de sağlamayı planlıyoruz. Bu ilk olacak, bu şekilde yapılmış bir proje yok. İstediğimiz zaman uçabilecek ve suda gidebilecek. İlerleyen zamanda botun alt kısmına, yine burada üretimini yaptığımız su altı görüntüleme sistemini de entegre ederek kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz."

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!

Elektrik-elektronik mühendisi Emre Özkul da disiplin ve yoğun emekle kamikaze botun ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Çalışmalarda kompozit malzeme kullandıklarını anlatan Özkul, "Hafif olmasını ön planda tuttuk ve böylelikle daha modüler bir yapı sağladık. Yurt dışı ihracatını sağlayarak bu alanda da Türkiye’yi dünya savunma sanayinde tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayine katkı sağlamak amacıyla çalışmak bizim için çok değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!

Makine mühendisi Enes Altuncuoğlu ise çalışmalarındaki en temel problemin kamikaze botun seyir halindeyken motorundan çıkan sesten kaynaklandığını belirterek, gerçekleştirdikleri teknik uygulamayla sessiz sürüş sağlayan motor sistemini de bota entegre ettiklerini söyledi.

Patlayıcı taşıyabilen kamikaze bot geliştirildi: Yüzde 95 yerlilik oranı!
