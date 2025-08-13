Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan

Rus tehdidi korkusuyla ilkokul ve ortaokul çocukları drone yapımını ve kullanımını öğrenecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rus tehdidine karşı Litvanya'da ilkokul ve ortaokulda drone yapımı ve kullanımı çocuklara öğretilecek.

Rus tehdidi korkusuyla ilkokul ve ortaokul çocukları drone yapımını ve kullanımını öğrenecek
Berrak Arıcan Baş
|
13.08.2025
13.08.2025
, Rus tehdidine karşı harekete geçti. Artık ve Bakanlıklarının ortak girişimiyle beraber okullarda yapımı ve kullanımı üzerine eğitim verilecek. Hükümet, 8 ila 10 yaş arasındaki çocukların basit insansız hava araçları yapmayı ve uçurmayı öğreneceğini açıkladı. Ortaokul öğrencileri ise insansız hava aracı parçaları tasarlayıp üretecek ve gelişmiş insansız hava araçları yapmayı ve uçurmayı öğrenecek.

LİTVANYA YÜKSEK ALARMDA

The Guardian'ın haberine göre, Litvanya, 'nın 'yı işgalinin ardından savaşa karşı yüksek alarmda. Hükümet, birinci şahıs görüş açılı insansız hava araçları, kontrol ve video aktarım sistemleri ve insansız hava araçları () eğitimi için bir mobil uygulama dahil olmak üzere özel ekipmanlara 3,3 milyon euro ayırdı.

Rus tehdidi korkusuyla ilkokul ve ortaokul çocukları drone yapımını ve kullanımını öğrenecek

DRONE EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILACAK

Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė planlamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''2028 yılına kadar 15.500 yetişkin ve 7.000 çocuğun drone kontrol becerileri edinmesini planlıyoruz. Eylül ayında Jonava, Tauragė ve Kėdainiai'de drone kontrol merkezleri açacağız ve 2028 yılına kadar Litvanya'nın diğer bölgelerinde altı drone eğitim merkezi daha açacağız.''

Öte yandan eğitim, Litvanya tüfekçiler birliği ve Litvanya yaygın eğitim kurumu tarafından yürütülecek.

