28°
Çinli firmalardan devlete rest! ABD'nin teknolojisi için sıraya girdiler

Çinli teknoloji devleri, hükümetin baskısına rağmen Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın almaya devam ediyor. Şirketler, H20 modelinden daha güçlü olduğu öne sürülen yeni B30A çipi için sıraya girdi.

Çinli firmalardan devlete rest! ABD'nin teknolojisi için sıraya girdiler
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 18:51

Alibaba, ByteDance ve diğer Çinli firmaları, Nvidia'nın çiplerini satın alma girişimlerini sürdürüyor. Buna karşın hükümeti "Amerikan çiplerinden uzak durmalarını" teşvik ediyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, firmalar temmuz ayında ABD'li şirketin Çin'de satış iznini yeniden kazandığı H20 modeli için verdikleri siparişlerin işleme alındığından emin olmak istiyor ve Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayalı, B30A olarak adlandırılan yeni çipin planlarını da yakından takip ediyor.

Çinli firmalardan devlete rest! ABD'nin teknolojisi için sıraya girdiler

B30A ÇİPİ H20'DEN 6 KAT DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR

Washington tarafından satışına onay verilirse, B30A'nın fiyatının, şu anda 10-12 bin dolar arasında satılan H20'nin yaklaşık iki katı olması bekleniyor. Çinli teknoloji şirketleri, olası B30A fiyatlandırmasını "iyi bir anlaşma" olarak görüyor. Bir kaynağa göre, B30A'nın H20'den altı kat daha güçlü olacağı söyleniyor.

Her iki çip de, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına uymak için özel olarak geliştirilmiş, Çin dışında satılan modellerin daha düşük performansa sahip versiyonları.

Çinli firmalar üzerindeki baskıya rağmen, yerli rakipleri olan Huawei ve Cambricon'un ürünlerinin sınırlı tedariki nedeniyle Nvidia çiplerine olan talep güçlü kalmaya devam ediyor. Ayrıca Nvidia'nın çiplerinin yerli ürünlerden daha iyi performans gösterdiği de belirtiliyor.

Çinli firmalardan devlete rest! ABD'nin teknolojisi için sıraya girdiler

PAZAR BELİRSİZLİĞİ NVIDIA'YI ETKİLİYOR

Nvidia'nın Çin'deki geleceğine dair belirsizlik, ABD'li şirketin ağustos sonunda dünyanın ikinci büyük ekonomisinden elde edilebilecek potansiyel geliri hariç tutarak ılımlı bir üç aylık satış tahmini yayınlamasına yol açtı. Dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın hisseleri o tarihten bu yana yüzde 6 değer kaybetti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çinli müşterilere H20'nin bulunabilirliği konusunda endişelenmemelerini ve tedarikçilere talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Temmuz ayında, Nvidia'nın 600-700 bin arası H20 çipi envanteri olduğu ve TSMC'den daha fazlasını üretmesini istediği öğrenildi.

Çinli firmalardan devlete rest! ABD'nin teknolojisi için sıraya girdiler

Kaynaklar ayrıca, Nvidia'nın B30A'nın örneklerini Çinli müşterilere test için en erken eylül ayında göndermeyi umduğunu da iddia etti. Huang, rekabetçi ürünler sunabilmeleri halinde Çin pazarının Nvidia için 50 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ediyor.

