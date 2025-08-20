Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Yıldızlar Geçidi: Gecenin Teknoloji Yıldızı Menekşe Boztepe Oldu

Elite World İstanbul Florya Hotel’de kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, görkemli atmosferiyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.

ÜNLÜ İSİMLER VE KIRMIZI HALI ŞÖLENİ

Törene, iş dünyasının başarılı temsilcilerinin yanı sıra televizyon, müzik ve sinema dünyasından tanınmış birçok ünlü katıldı. Yapımcılar, sanatçılar ve sektörün önemli isimleri geceye damgasını vurdu.

Sunuculuğunu ünlü model ve televizyon yıldızı Özge Ulusoy üstlenirken, şıklığı ve enerjisiyle salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Gecede alkışların en yüksek olduğu an ise teknoloji alanında ödülünü almak için sahneye çıkan Menekşe Boztepe oldu.

“Yılın En Başarılı Yapay Zekâ Uzmanı” ödülüne layık görülen Boztepe, sahneye davet edildiğinde salonda uzun süre kesilmeyen alkışlar yükseldi. Konukların büyük kısmı, Boztepe’yi “Türkiye’nin teknoloji gururu” olarak nitelendirdi.

Gecede asıl öne çıkan, projenin detaylarından çok Menekşe Boztepe’nin vizyoner kimliği ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ödülle taçlanmasıydı.

BOZTEPE’NİN SAHNEDEKİ SÖZLERİ

Ödülünü büyük alkışlar eşliğinde alan Boztepe, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu ödül, yalnızca kişisel bir onur değil, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ vizyonunun dünyada da kabul gördüğünün göstergesidir. JetiGo lojistikte önemli bir dönüşüm başlattı ama hedefim bunun ötesine geçmek. Önümüzdeki dönemde yapay zekâyı hukuk alanına uyarlayarak, adalet süreçlerine hız ve erişilebilirlik kazandırmayı amaçlıyorum. Bu prestijli gecede böyle bir ödüle layık görülmek benim için tarifsiz bir gurur.”

KISACA JETİGO

Boztepe’nin kurucusu olduğu JetiGo, yapay zekâ destekli otomasyon projesiyle lojistik dünyasında büyük değişimler yaratıyor. Teslimat sürelerini kısaltması, trafik ve hava koşullarını anlık analiz etmesi ve üç taraflı memnuniyet sağlamasıyla dikkat çekiyor.