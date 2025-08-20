Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Yıldızlar Geçidi: Gecenin Teknoloji Yıldızı Menekşe Boztepe Oldu

İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri, iş, sanat, medya ve teknoloji dünyasından birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Yıldızlar Geçidi: Gecenin Teknoloji Yıldızı Menekşe Boztepe Oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 18:55

Elite World İstanbul Florya Hotel’de kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, görkemli atmosferiyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.

ÜNLÜ İSİMLER VE KIRMIZI HALI ŞÖLENİ

Törene, iş dünyasının başarılı temsilcilerinin yanı sıra televizyon, müzik ve sinema dünyasından tanınmış birçok ünlü katıldı. Yapımcılar, sanatçılar ve sektörün önemli isimleri geceye damgasını vurdu.

Sunuculuğunu ünlü model ve televizyon yıldızı Özge Ulusoy üstlenirken, şıklığı ve enerjisiyle salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Gecede alkışların en yüksek olduğu an ise alanında ödülünü almak için sahneye çıkan Menekşe Boztepe oldu.

“Yılın En Başarılı Yapay Zekâ Uzmanı” ödülüne layık görülen Boztepe, sahneye davet edildiğinde salonda uzun süre kesilmeyen alkışlar yükseldi. Konukların büyük kısmı, Boztepe’yi “Türkiye’nin teknoloji gururu” olarak nitelendirdi.

Gecede asıl öne çıkan, projenin detaylarından çok Menekşe Boztepe’nin vizyoner kimliği ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ödülle taçlanmasıydı.

BOZTEPE’NİN SAHNEDEKİ SÖZLERİ

Ödülünü büyük alkışlar eşliğinde alan Boztepe, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu ödül, yalnızca kişisel bir onur değil, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ vizyonunun dünyada da kabul gördüğünün göstergesidir. JetiGo lojistikte önemli bir dönüşüm başlattı ama hedefim bunun ötesine geçmek. Önümüzdeki dönemde yapay zekâyı hukuk alanına uyarlayarak, adalet süreçlerine hız ve erişilebilirlik kazandırmayı amaçlıyorum. Bu prestijli gecede böyle bir ödüle layık görülmek benim için tarifsiz bir gurur.”

KISACA JETİGO

Boztepe’nin kurucusu olduğu JetiGo, yapay zekâ destekli otomasyon projesiyle dünyasında büyük değişimler yaratıyor. Teslimat sürelerini kısaltması, trafik ve hava koşullarını anlık analiz etmesi ve üç taraflı memnuniyet sağlamasıyla dikkat çekiyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#lojistik
#ödüller
#Menekşe Boztepe
#Jetigo
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.