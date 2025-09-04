Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung, FE (Fan Edition) serisinin yeni üyesi olarak Galaxy S25 FE modelini tanıttı. Ocak ayında piyasaya sürülen S25 ailesine uygun fiyatlı bir model olarak katılan S25 FE teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı ile dikkat çekti.

GALAXY S25 FE'DE NELER DEĞİŞTİ?

S24 FE ile kıyaslandığında Samsung Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla aynı kalırken, 6.7 inç 120Hz OLED ekran ve 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş, 8 Megapiksel telefoto kamera özelliklerini koruyor.

Ancak bazı önemli değişiklikler var:

Ön kamera: 10 Megapikselden 12 Megapiksele yükseltildi.

10 Megapikselden 12 Megapiksele yükseltildi. Batarya: 4.700 mAh'den 4.900 mAh'ye çıktı.

4.700 mAh'den 4.900 mAh'ye çıktı. Şarj hızı: Kablolu şarj hızı 25W'tan 45W'a yükseltildi.

Kablolu şarj hızı 25W'tan 45W'a yükseltildi. İşlemci: Samsung tarafından üretilen Exynos 2400 çipiyle geliyor.

Samsung tarafından üretilen Exynos 2400 çipiyle geliyor. Renk seçenekleri: Önceki modelin pastel yeşil ve mavi renkleri yerine, yeni renkler arasında koyu gri, beyaz, lacivert ve "Buz Mavisi" yer alıyor.

GALAXY S25 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak ABD'deki fiyatı 128 GB'lık model için 649,99 dolar, 256 GB'lık model için 709,99 dolar (sınırlı süreyle 649,99 dolar) olarak belirlendi. Akıllı telefon 5 Eylül itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.

GALAXY S25 FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ