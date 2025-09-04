Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung yeni akıllı telefonu Galaxy S25 FE'yi tanıttı. Cihaz büyük bir batarya ve hızlı şarj desteği gibi özelliklerle geliyor. Samsung Galaxy S25 FE, 5 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu
Murat Makas
04.09.2025
04.09.2025
, FE (Fan Edition) serisinin yeni üyesi olarak Galaxy S25 FE modelini tanıttı. Ocak ayında piyasaya sürülen S25 ailesine uygun fiyatlı bir model olarak katılan S25 FE teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı ile dikkat çekti.

GALAXY S25 FE'DE NELER DEĞİŞTİ?

S24 FE ile kıyaslandığında Samsung Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla aynı kalırken, 6.7 inç 120Hz OLED ekran ve 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş, 8 Megapiksel telefoto kamera özelliklerini koruyor.

Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

Ancak bazı önemli değişiklikler var:

  • Ön kamera: 10 Megapikselden 12 Megapiksele yükseltildi.
  • Batarya: 4.700 mAh'den 4.900 mAh'ye çıktı.
  • Şarj hızı: Kablolu şarj hızı 25W'tan 45W'a yükseltildi.
  • İşlemci: Samsung tarafından üretilen Exynos 2400 çipiyle geliyor.
  • Renk seçenekleri: Önceki modelin pastel yeşil ve mavi renkleri yerine, yeni renkler arasında koyu gri, beyaz, lacivert ve "Buz Mavisi" yer alıyor.
Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

GALAXY S25 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak ABD'deki fiyatı 128 GB'lık model için 649,99 dolar, 256 GB'lık model için 709,99 dolar (sınırlı süreyle 649,99 dolar) olarak belirlendi. Akıllı telefon 5 Eylül itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.

Samsung, Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı: S25 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

GALAXY S25 FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6.7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı
  • Boyut ve ağırlık:76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190 gram
  • Kamera: 12 Megapiksel ultra geniş kamera, 50 Megapiksel geniş açı sensörü, 8 Megapiksel telefoto lens
  • Ön kamera: 12 Megapiksel ön kamera
  • İşlemci:Exynos 2400
  • Depolama ve RAM:8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB
  • Batarya: 4 bin 900 mAh
  • Şarj:45W kablolu şarj
  • İşletim sistemi:Android 16 tabanlı One UI 8.0)
  • Bağlantı:5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth
  • Suya dayanıklılık: IP68
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung'dan beyaz eşyalara büyük yenilik: 7 yıl güncelleme alacak
Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı
ETİKETLER
#samsung
#amoled ekran
#Android 16
#Telefon Geri Dönüşümü
#Galaxy S25 Fe
#Exynos 2400
#Teknoloji
