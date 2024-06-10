Dokunma duyusunu taklit eden deri üretildi! İnsansı robotlar için çarpıcı buluş!

10 Haziran 2024 07:29 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:30

Bilim dünyası en sonunda dokunma hissini taklit eden yapay insan derisi de üretti. Elde edilen materyal, tıpkı derimizdeki gibi reseptörler aracılığıyla dokunulan yerdeki kuvveti ve gerilimi algılayabiliyor.

TRT Haber'in Interesting Engineering, China Daily, Science, Independent'tan derlediği bilgilere göre insan cildini epidermis, dermis ve hipodermiseden oluşan 3 katmanının mekanizmasından esinlenen Çinli bilim insanları elektronik deri geliştirdi.

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacıların çalışmasında elde edilen ürün, algılama becerisiyle türünün ilk örneği olarak lanse edildi. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre deri, yüzeydeki basınç, sürtünme ve gerilmeyi aynı anda çözümleyerek algılıyor.

YARA BANDI ŞEKLİNDE

Yara bandı gibi parmağa takılabilen derindeki sensörlerin topladığı sinyaller bir dizi iletim ve ayıklama işleminden geçtikten sonra derin öğrenme algoritmalarıyla harmanlanıyor. Elektronik deri bu sayede nesnelerin sertliğini ve şeklini doğru şekilde algılıyor.

Araştırma sorumlularından Zhang Yihui'nien tanımlamasına göre yapay deri, bir işaret parmağının ucuna yakın boyuttaki bir elektronik deri parçası. Ve bu yapay deri parçacığının üzerinde her iri 200'le 300 mikrometre arasında değişen 240 metal sensör bulunuyor.

Yeni teknolojinin insansı robotlardan biyomedikal teşhise kadar çeşitli alanlara katkı sağlaması bekleniyor. Zira Zhang'in aktardığına göre elektronik deri, tıp alanında kullanılan robotların parmak uçlarına takılarak erken aşamalarda isabetli teşhis ve müdahaleler yapma potansiyeli taşıyor.