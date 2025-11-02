Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Kastamonu'da pancar hasadı! Çiftçi korkutan ihtimali ibretlik bir sözle özetledi

Kastamonu'da pancar üreticilerinin zorlu hasat mesaisi sürüyor. Çiftçiler dönümde 5 ton ürün elde ederken kuraklık sorununu sulama sistemleriyle aşıyor. Bir pancar üreticisi ise tarım üretiminin önemini "Üretim yapmasak olmuyor. Üretmezsek dışarı bağımlı hale geleceğiz." sözleriyle ifade etti.

02.11.2025
saat ikonu 17:59
02.11.2025
saat ikonu 18:08

'da pancar yetiştiren üreticiler hasada devam ediyor. Özel makinelerle yapan üreticiler, tarladan topladıkları şeker pancarlarını Kastamonu Şeker Fabrikası'na teslim ediyor.

Kastamonu'da en çok üretimin yapıldığı Taşköprü, Devrekani ve Seydiler ilçesinde hasada devam eden çiftçiler, yaz mevsiminin kurak geçmesine rağmen sistemleri sayesinde dönüm başına ortalama 5 ton ürün elde etti.
Ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen alım fiyatı ise şeker fabrikası tarafından 3 bin 100 lira olarak güncellendi.

DÖNÜM BAŞINA 5 TON HASAT

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 200 dekar alanda pancar yetiştiren Cihan Hasanbaşoğlu, "Kastamonu'da 6 yıldır pancar üreticiliği yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pancarda hasat dönemi başladı. Söküyoruz kazasız belasız inşallah. Tüm üreticilerimize iyi kazançlı bir sezon diliyorum. Bereketli olsun" dedi.

"ÜRETMEZSEK DIŞARI BAĞIMLI HALE GELECEĞİZ"

Dönüm başına 5 ton civarında pancar hasat elde ettiklerini söyleyen Hasanbaşoğlu, daha fazla verim için çiftçilere eğitim verilmesi ve sulama problemlerinin önlenmesi gerektiğini kaydederek, " yapmasak olmuyor. Üretmezsek dışarı bağımlı hale geleceğiz. Onun için fiyat biraz daha iyi olmuş olsaydı daha iyi olurdu, üretim çoğalacaktı. O zaman 3 kişi ekiyordu, belki 6 kişi ekecekti. İki katı daha fazla ekim olacaktı. Bu ektiklerimizi belki de dışarı satardık, daha çok para kazanırdık, devlet olarak da kazanırdık. Allah bereket versin, rabbim bereket versin, emeklerimizi zayi etmesin" diye konuştu.

ETİKETLER
#tarım
#üretim
#kastamonu
#sulama
#hasat
#şeker pancarı
#Ekonomi
