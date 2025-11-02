47. İstanbul Maratonu kim kazandı? Erkekler ve kadınlar kazanan belli oldu

Spor İstanbul tarafından Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu mottosuyla gerçekleştirilen 47. İstanbul Maratonu bugün yapıldı.

Maraton, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs durağının yanında başlangıç aldı.

42 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş'a iniş yaparak sahil hattını izleyip Galata Köprüsü’ne ulaştı.

Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyen koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç çıkış kapısına kadar devam etti.

Katılımcılar, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı’na ulaştı. Parkın içinden geçen yarış, tramvay hattını takip ederek Sultanahmet Meydanı’nda sona erdi.

MARATONU KİM KAZANDI?

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo birinci olarak tamamladı.

Kadınlarda ise kazanan Etiyopyalı sporcu Bizuager Aderra oldu.