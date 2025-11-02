Ehliyetsiz sürücünün 'Balık keyfi' facia ile bitti!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, balık tutmaya giden gençlerin tehlikeli yolculuğu kaza ile son buldu. Babasına ait aracı ehliyetsiz olarak kullanan 18 yaşındaki K.G., Kelkit Çayı kenarındaki çakıllı yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille gölete düştü.

SUDAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü. Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.