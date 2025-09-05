Eski NASA Başkanı Bridenstine ABD'yi uyardı: "Çin'i geçemeyeceğiz"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Artemis Programını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Donald Trump yönetimi, NASA'nın uzay keşif planlarında iki büyük değişiklik önerdi.

İlk olarak Beyaz Saray, 2026 mali yılı bütçe talebinde, ajansın insanlı iniş görevi olan Artemis III'ten sonra NASA'nın maliyetli Space Launch System (SLS) roketini ve Orion uzay aracını sonlandırmayı hedefliyor. İkinci olarak ise, Ay'ın yörüngesinde konumlandırılacak küçük bir uzay istasyonu olması planlanan Lunar Gateway projesini iptal etmek istiyor.

SENATÖR TED CRUZ KARARA KARŞI ÇIKTI

Ancak ABD Kongresi bu öneriden pek de memnun kalmadı. "One Big Beautiful Bill" yasasının bir parçası olarak Senatör Ted Cruz, SLS roketi ve Orion'a ek uçuşları desteklemek ve Gateway'in inşasına devam etmek için 6.7 milyar dolar ek fon sağlanmasını istedi.

Çarşamba günü, NASA'nın Artemis Programı ve Çin ile Ay'daki nüfuz rekabetini tartışmak için düzenlenen bir toplantıda Cruz, Beyaz Saray'ı SLS roketini ve Lunar Gateway'i iptal etmemesi konusunda uyardı. "Donanımın çoğu zaten satın alınmış, hatta bazıları teslim edilmişken, hazır bir ticari alternatif olmaksızın bu görevleri iptal etmek delilik olur" dedi.

Toplantıda, ABD'nin Artemis Programını gerçekleştirmeden önce Ay'a insan gönderme yolunda olan Çin'den ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğu sıkça vurgulandı. Çin, 2030 yılından önce Ay'ın güney kutbuna insan indirmeyi hedefliyor.

NASA'NIN "AY" YARIŞINI KAYBETME İHTİMALİ YÜKSEK

Artemis Programı'nın oluşturulmasını da denetleyen eski NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Eğer bir değişiklik olmazsa, ABD'nin Çin'in Ay yüzeyine iniş için öngördüğü zaman çizelgesini geçmesi pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bridenstine ve paneldeki diğer kişiler, SpaceX'in Starship tabanlı Ay iniş aracının bu iş için uygun olmadığını da belirtti. SpaceX, astronotları Ay yüzeyine indirip geri getirmek için alçak Dünya yörüngesinde çok sayıda Starship tanker fırlatmasıyla yakıt ikmali yapmayı amaçlıyor. Bridenstine, "Mimarisi oldukça sorunlu. Bu yapı son derece karmaşık ve dürüst olmak gerekirse pek mantıklı değil" dedi.

Bridenstine, ABD'nin Ay'da kalıcı bir varlığa sahip olmak için Gateway istasyonunu mutlaka inşa etmesini ve 2020'lerin sonlarında bu yapının kurulmasını bir zafer olarak ilan etmesi gerektiğini belirtti.