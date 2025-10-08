Gemini 2.5 Computer Use: Google'ın yeni yapay zeka modeli tarayıcınızı devralıyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka ajanlarının web'de gezinme ve insan etkileşimi için tasarlanmış arayüzlerle doğrudan etkileşime girmesini sağlayan yeni Gemini modelini tanıttı. Gemini 2.5 Computer Use adı verilen gelişmiş model, bir robot yerine sanki insan kullanıyormuş gibi tarayıcı içindeki işlemleri otonom şekilde yapabiliyor.

The Verge sitesinin haberine göre, Gemini 2.5 Computer Use modeli görsel anlama ve muhakeme yeteneklerini kullanarak, form doldurma ve gönderme gibi karmaşık görevleri başarıyla yürütüyor.

'GEMINI 2.5 COMPUTER USE' ARACI SADECE TARAYICIYA ERİŞEBİLİYOR

Modelin önceki sürümleri, Google'ın AI Mode ve Project Mariner gibi özelliklerinde de kullanıldı. Project Mariner, tarayıcıda kendi başına görevler gerçekleştirebilen (örneğin malzeme listesine göre sepetinize ürün ekleyen) yapay zeka ajanları içeriyor.

Google'ın duyurusu, OpenAI'ın yıllık Dev Day etkinliğinde ChatGPT için yeni uygulamalar tanıtmasından yalnızca bir gün sonra geldi. OpenAI karmaşık görevleri kullanıcı adına tamamlayabilen ChatGPT Agent özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Öte yandan Anthropic de geçen yıl Claude yapay zeka modelinin "computer use" sürümünü piyasaya sürmüştü.

Google bilgisayar kullanım aracını gösteren bazı demo videolar yayınladı. Şirket modelin "çok sayıda web ve mobil ölçütünde önde gelen alternatifleri geride bıraktığını" söylüyor. ChatGPT Agent ve Anthropic'in bilgisayar kullanım aracından farklı olarak Google'ın yeni modeli yalnızca tarayıcıya erişebiliyor, tüm bilgisayar ortamında çalışamıyor.

Ayrıca Google, "henüz masaüstü işletim sistemi seviyesinde kontrol için optimize edilmediğini" vurguluyor. Model şu anda yalnızca 13 eylemi destekliyor: web tarayıcısı açmak, metin yazmak, sürükleyip bırakmak bunlardan bazıları.

Gemini 2.5 Computer Use, geliştiriciler için Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca Browserbase sitesi üzerinde de bir demo bulunuyor; burada modelin "2048 oyunu oyna" veya "Hacker News'te gündemdeki tartışmalara göz at" gibi görevleri nasıl tamamladığını izleyebiliyorsunuz.