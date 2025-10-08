Yapay zeka ile ormanlara 7/24 gözetim!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların korunması için yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanıyor. OGM orman suçlarıyla anında mücadele ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla yerli ve milli ORİKEM Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında 30 bölge müdürlüğünde 2 bin 800 fotokapan ile ormanlar yapay zeka analizleri kullanılarak 7/24 izleniyor.

ORKİM PROJESİ GELİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, ormanların korunması, izlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edilebilmesi için başlatılan ORİKEM Projesi ile yerli ve milli yapay zekayla çalışan teknolojiler geliştirildi.

Proje kapsamında, ormanlara yapılan yasa dışı müdahalelerin tespiti amacıyla orman içlerine yerleştirilen fotokapanlardan otomatik olarak gelen veriler analiz ediliyor.

Görüntüler sınıflandırılarak istatistiki veriler oluşturulurken, stratejik planlar için bu verilerin değerlendirilmesi konularında da yapay zeka uygulamaları kullanılıyor.

KAYNAK VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANIYOR

Yapay zeka yoluyla çalışan fotokapanlar, orman suçlarının tespitini, orman suçlarıyla etkin mücadele edilmesini ve kurum içi denetim fonksiyonlarının etkinleştirilmesini sağlarken orman suçlarıyla mücadelede kaynak ve zaman tasarrufu sağlanmasına yardımcı oluyor.

Bu kapsamda, 30 orman bölge müdürlüğünde 2 bin 800 fotokapan ile ormanlar 7 gün 24 saat gözleniyor. Fotokapanların kullanımı yaygınlaştıkça, bilinç, farkındalık ve caydırıcılık faktörlerinde yükseliş hedeflenirken ormanlarda her yıl dijital izleme ve kontrol teknolojileri yenilenerek yapay zeka temelli orman koruma teknolojilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Genel Müdürlükteki merkezde yürütülen ORİKEM faaliyetlerine ilişkin bilgi veren OGM Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya, projenin ormanların korunmasına yönelik dijital ortamda bir takip sistemi olduğunu söyledi.

ANLIK GÖRÜNTÜ ALINMASINI SAĞLIYOR

Kızılkaya, söz konusu sistem sayesinde ormanlardan anlık görüntüler elde ettiklerini belirterek, "Bu sistem üzerinden Türkiye genelindeki tüm ormanlara yerleştirmiş olduğumuz fotokapanlar sayesinde anlık görüntü alıyoruz." dedi.

Yapay zeka destekli çekilen fotoğrafın sistem tarafından tanımladığını dile getiren Kızılkaya, "Eğer burada ormanda usulsüzlüğe sebep olabilecek bir araç, bir insan ya da bir kesim aleti, motorlu testere gibi suç aletine yönelik bir şey varsa sistem otomatik algılıyor ve ilgili şefimize elektronik ileti gönderiyor." diye konuştu.

Merkezde ORİKEM sistemiyle Türkiye haritası üzerinden sürekli izleme yaptıklarını vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bütün izlemeyi hem bölge hem işletme müdürlüğü hem de şeflik bazında yapabiliyoruz. Türkiye genelinde 30 orman bölge müdürlüğümüz var. Bunlara bağlı 283 orman işletme müdürlüğümüz mevcut ve bu işletme müdürlüğüne bağlı da 2 bin 156 şefliğimiz var. Buraya anlık düşen görüntüleri, sahadan gelen verileri harita üzerinde buradaki bir arkadaşımız sürekli izliyor. Mesela anlık görüntülerde, yol kontrolü için de denetim yapıyoruz. Herhangi bir kaçak emval ya da izinsiz bir kamyon geçiyor mu, geçmiyor mu ya da üzerinde emval yüklü bir kamyon geçiyorsa kaydı, belgesi var mı, kontrollerini yapabiliyoruz. Aracın belgesi yoksa ilgili şefliği kontrol etmeleri için hemen uyarıyoruz."

Fotokapanların çektiği görüntüler sayesinde sistemin araç içlerindeki kesici aletleri de tanıdığını ifade eden Kızılkaya, sistemden gönderilen uyarılar sayesinde ihbar mekanizmalarını çalıştırıp personeli bilgilendirdiklerini söyledi.

Kızılkaya, bu sayede ormanlarda yapılan kaçakçılıkların da önüne geçtiklerini, söz konusu olaylara anında müdahale ederek suçüstü yaptıklarını dile getirdi.