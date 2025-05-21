Google Arama için AI Mode (Yapay Zeka Modu) dönemi başladı! Ne işe yarıyor?

İnternet aramalarında yepyeni bir döneme giriyoruz. Google, klasik arama motoru anlayışını geride bırakan yeni özelliği AI Mode'u başlattı. Yapay zeka destekli sistem, sorulara yalnızca yanıt vermekle kalmıyor; alt başlıklara ayırıyor, takip sorularını analiz ediyor ve dakikalar içinde detaylı, kaynaklı raporlar oluşturabiliyor.

Google, arama motoru deneyimini baştan sona değiştirmeye aday yeni özelliği AI Mode'u (Yapay Zeka Modu) ABD'deki tüm kullanıcılarına sundu. Teknoloji devinin yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2025'te sahneye çıkan yenilik, klasik arama anlayışını geride bırakıp, kullanıcıların karmaşık sorular sormasına imkan tanıyan yepyeni bir yapay zeka destekli arayüzle birlikte geliyor.

1.5 MİLYAR KULLANICIYI GEÇEN BAŞARI

AI Mode, Google'ın halihazırda var olan yapay zeka destekli arama deneyimi olan AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) üzerine inşa edildi.

AI Overviews, arama sonuçlarının en üst kısmında YZ tarafından oluşturulan özetler sunuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü ve zaman zaman "pizzaya yapıştırıcı sürün" gibi tartışmalı tavsiyeler vererek eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ancak Google, doğruluk değilse bile benimsenme açısından AI Overviews'in başarılı olduğunu iddia ediyor. Şirketin verilerine göre, aylık 1.5 milyardan fazla kullanıcı YZ özetlerinden faydalandı.

Google sistemin artık deneme aşamasından çıkacağını, 200'den fazla ülke ve bölgede, 40'tan fazla dilde kullanıma sunulacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde AI Overviews'in Türkiye'de de aktif olarak test edildiği görülmüştü.

'ARAMANIN GELECEĞİ'

AI Mode ise, kullanıcılara sadece karmaşık sorular sorma değil, aynı zamanda bu sorularla ilgili takip (follow-up) soruları sorma olanağı tanıyor. Başlangıçta yalnızca Search Labs üzerinden test edilebilen özellik, Perplexity ve OpenAI gibi diğer yapay zeka şirketlerinin web arama alanına adım attığı bir dönemde tanıtıldı.

Google, AI Mode ile birlikte arama motoru pazarındaki liderliğini kaybetmemeyi hedefliyor ve özelliği "aramanın geleceği" olarak konumlandırıyor.

DEEP SEARCH (DERİN ARAMA) DÖNEMİ BAŞLIYOR

Google'ın en dikkat çekici hamlesi ise "Deep Search" adlı yeni sistem. AI Mode, bir soruyu alıp farklı alt başlıklara ayırarak cevaplamaya çalışırken, Deep Search bunu büyük ölçekte yapıyor. Bir soruya cevap verebilmek için onlarca hatta yüzlerce sorgu oluşturabiliyor. Bu cevaplar aynı zamanda kaynak bağlantılarıyla destekleniyor; böylece kullanıcılar isterse araştırmaların detayına da inebiliyor.

Google, sistemin birkaç dakika içinde tam kaynaklı bir rapor oluşturabildiğini ve kullanıcıların saatler sürecek araştırmalarını bu şekilde kısaltabileceğini söylüyor.