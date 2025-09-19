Google, yayın devleriyle masada: Yapay zekâ için telif ödeyecek

Wall Street Journal’ın aktardığına göre Google, Axel Springer, Fox Corp ve News Corp gibi dev yayıncılarla masaya oturdu. Görüşmelerin merkezinde, haberlerin ve diğer içeriklerin yapay zekâ sistemlerine entegre edilmesi bulunuyor. Ancak kaynaklar, sürecin henüz ön aşamada olduğunu, tüm görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini vurguluyor.

RAKİPLER ÖNDEN ADIM ATTI

OpenAI ve Jeff Bezos’un desteklediği Perplexity, haber kuruluşlarıyla içerik lisanslama anlaşmalarına çoktan imza attı. Reuters, 2024’te Meta ile telif anlaşması yaparken; Amazon da New York Times içeriklerini yapay zekâ ürünlerinde kullanmak için ortaklık kurdu.

META’DA YENİDEN YAPILANMA

Öte yandan Meta’da işler karışık. Üst düzey yöneticilerin ayrılığı ve açık kaynaklı Llama 4 modeline beklenenden düşük ilgi, şirketi yatırımlarını yeniden şekillendirmeye itti. Meta’nın "Superintelligence Labs" adını verdiği girişim, yüksek riskli bir yeniden yapılanmanın sinyallerini veriyor.