Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Komşudan TEKNOFEST'e sürpriz katılım: İlk kez geldiler

Suriye, bu yıl ilk kez TEKNOFEST’e resmi olarak katıldı. Katılım, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ve teknoloji alanında faaliyet gösteren bazı şirketler tarafından sağlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:23

TEKNOFEST Havacılık, ve Festivali bir ilke sahne oldu. 'den katılım gerçekleşti. Suriye Ekonomi ve Bakanlığı ile teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler, festivale katılım sağladılar.

Suriyeliler, bu büyük etkinliğin ülkelerine destek sağlayacak yeni fırsatlara kapı aralamasını umut ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni yönetim ülkede istikrar ve kalkınmayı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Vesim el-Ömer, Suriye sanayisini görünür kılmak ve yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla tüm bölgesel ve uluslararası fuar ve festivallere katılmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Komşudan TEKNOFEST'e sürpriz katılım: İlk kez geldiler

TEKNOFEST'TE SURİYE İLK KEZ TESLİM EDİLDİ

Festivalin bölgedeki teknoloji ve yeniliklerin buluşma noktası olması, Türkiye ve uluslararası şirketler arasında kanalları açma çabaları dolayısıyla Suriye’nin ’e katılımının önemini vurgulayan Ömer, "Türkiye’deki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ilk kez Suriye’yi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sivil amaçlı insansız hava araçları (İHA) üreten Aviotech Şirketi'nin kurucusu Hüseyin Ali de TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gaziantep’te 2023 yılında kurulan şirketin, sivil amaçlı dron teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Ali, "festivalde sergiledikleri Aviotech’in ürettiği ilk dron olduğunu, tarım amaçlı tasarlandığını ve 35 litre kadar tarım ilacı veya tahıl taşıyabildiğini" belirtti.

Söz konusu dronun "tamamen Suriyeli eller tarafından üretildiğini” söyleyen Ali, şirketin gelecekte bunu geliştirmeyi veya yüksek binaların cam yüzeylerini temizlemek, yangın söndürmek ya da paket taşımak gibi sivil amaçlarla kullanılacak yeni modeller üretmeyi planladığını ifade etti.

Komşudan TEKNOFEST'e sürpriz katılım: İlk kez geldiler

"TEKNOFEST BÜYÜK BİR BULUŞMA NOKTASI"

TEKNOFEST’in "özellikle dron teknolojisi açısından büyük bir buluşma noktası" olduğunu vurgulayan Ali, festivalin şirketine diğer firmalar, özellikle batarya ve dron motoru üreticileriyle işbirliği fırsatları sunduğunu anlattı.

Şirketin gelecekte Suriye’de, özellikle tarım amaçlı dronlar için bir üretim hattı açmayı hedeflediğini kaydeden Ali, "Suriye adına TEKNOFEST gibi büyük bir festivalde yer almaktan gurur duyduğunu” dile getirdi.

Ankara merkezli Afro şirketi temsilcisi Humam Affura da 30 hektardan büyük tarım alanlarına kadar cevap verebilecek sulama sistemleri ürettiklerini belirtti.

Şirketin ürünlerini dünya genelinde 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiğini ve gelecekte deneyimlerini Suriye’ye taşıyarak tarımsal üretimi artırmayı ve gıda güvenliğine katkıda bulunmayı hedeflediklerini paylaşan Affura, TEKNOFEST'te Suriye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına da teşekkür etti.

