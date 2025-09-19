Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TEKNOFEST’te çocuklar ilk helikopter uçuşunu deneyimledi

TEKNOFEST İstanbul’da düzenlenen ‘Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun’ projesiyle çocuklar ilk kez helikopterle uçmanın heyecanını yaşarken, etkinlik Özdemir Bayraktar anısına gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:36

TEKNOFEST İstanbul kapsamında "Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun" projesiyle öğrenciler, ilk kez helikopterle uçmanın heyecanını yaşadı. Proje, Baykar'ın kurucusu anısına gerçekleştirildi.

Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, söz konusu projeyi 2021 yılında hayatını kaybeden Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlattıklarını hatırlatarak, "'nin öncüsü olan rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına projeyi başlattık" dedi.

TEKNOFEST’te çocuklar ilk helikopter uçuşunu deneyimledi

"200 BİNDEN FAZLA GENÇ MİSAFİR"

Saymaz, "O günden beri genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST alanlarına taşıyoruz. Bugüne kadar 200 binden fazla genç evladımızı bu alanlarda misafir ettik. Bundan sonraki süreçte inşallah taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri görmesi için uğraştıklarını kaydeden Saymaz, "Buraya genç kardeşlerimizi taşıyarak, Milli Teknoloji Hamlesi bilincini aşılamak istiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan projeleri görsünler istiyoruz. Yine bu projeleri geliştiren genç mühendis abilerini, ablalarını da örnek alarak hayata bakış açılarını değiştirmelerini ve bu ülkeye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST’te çocuklar ilk helikopter uçuşunu deneyimledi

Saymaz, her gittikleri şehirde o bölgedeki çocukları etkinliğe dahil etmeye gayret ettiklerini belirterek, İstanbul TEKNOFEST için Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve kentin 39 ilçesinden çocukların alana taşındığını bildirdi.

TEKNOFEST'i gerçekleştiren ekibin ciddi bir yoğunluk içerisinde çalıştığını işaret eden Saymaz, "Yoğun bir süreç ama gerçekten çocukları görünce ciddi manada bütün yükümüzü hafifliyor. Bizim enerji kaynağımızı sorduklarında da verdiğimiz cevap bu. Küçük yaşta yarışan, proje geliştiren, helikoptere binen, oradan indikten sonra yüzü gülümseyen çocuklar bizi en çok mutlu eden, yükümüzü hafifleten, enerjimiz artıran en önemli unsurlar oluyor." diye konuştu.

TEKNOFEST’te çocuklar ilk helikopter uçuşunu deneyimledi

Ortaokul öğrencisi Azra Kartal da hayatında ilk defa helikoptere bindiğini belirterek, "Gerçekten çok yüksekti. Çok heyecanlıyım şu anda da burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar’dan TGRTHaber.com’a özel açıklamalar: Teknofest’te 'N Sosyal' vurgusu
TOGG yeni modeliyle Teknofest'te nefes kesti! Ziyaretçilerin gözdesi oldu
ETİKETLER
#teknofest
#helikopter
#milli teknoloji hamlesi
#özdemir bayraktar
#Çocuklara Eğitim
#Uçuş Deneyimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.