TEKNOFEST’te çocuklar ilk helikopter uçuşunu deneyimledi

TEKNOFEST İstanbul kapsamında "Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun" projesiyle öğrenciler, ilk kez helikopterle uçmanın heyecanını yaşadı. Proje, Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, söz konusu projeyi 2021 yılında hayatını kaybeden Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlattıklarını hatırlatarak, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olan rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına projeyi başlattık" dedi.

"200 BİNDEN FAZLA GENÇ MİSAFİR"

Saymaz, "O günden beri genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST alanlarına taşıyoruz. Bugüne kadar 200 binden fazla genç evladımızı bu alanlarda misafir ettik. Bundan sonraki süreçte inşallah taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri görmesi için uğraştıklarını kaydeden Saymaz, "Buraya genç kardeşlerimizi taşıyarak, Milli Teknoloji Hamlesi bilincini aşılamak istiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan projeleri görsünler istiyoruz. Yine bu projeleri geliştiren genç mühendis abilerini, ablalarını da örnek alarak hayata bakış açılarını değiştirmelerini ve bu ülkeye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Saymaz, her gittikleri şehirde o bölgedeki çocukları etkinliğe dahil etmeye gayret ettiklerini belirterek, İstanbul TEKNOFEST için Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve kentin 39 ilçesinden çocukların alana taşındığını bildirdi.

TEKNOFEST'i gerçekleştiren ekibin ciddi bir yoğunluk içerisinde çalıştığını işaret eden Saymaz, "Yoğun bir süreç ama gerçekten çocukları görünce ciddi manada bütün yükümüzü hafifliyor. Bizim enerji kaynağımızı sorduklarında da verdiğimiz cevap bu. Küçük yaşta yarışan, proje geliştiren, helikoptere binen, oradan indikten sonra yüzü gülümseyen çocuklar bizi en çok mutlu eden, yükümüzü hafifleten, enerjimiz artıran en önemli unsurlar oluyor." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Azra Kartal da hayatında ilk defa helikoptere bindiğini belirterek, "Gerçekten çok yüksekti. Çok heyecanlıyım şu anda da burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.