Google’da medya krizi büyüyor: Financial Times aboneliği iptal, site trafiği dibe vurdu

Google, Financial Times’ın kurumsal aboneliğini sonlandırdı. Ancak bu tek örnek değil; teknoloji devinin başka medya aboneliklerini de iptal ettiği belirtiliyor. İlginç olan şu ki, karar şirketin güçlü mali sonuçlarına rağmen geldi. Alphabet, 2025’in ikinci çeyreğinde 96,4 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Yine de kemer sıkma sürüyor. Yıl başından bu yana üç kişiden az ekibi olan yöneticilerin yüzde 35’i işten çıkarıldı, bazı bölümlerde gönüllü ayrılıklar teşvik edildi. Google’ın mali işler direktörü Anat Ashkenazi, daha önce “kesintiler biraz daha ileri taşınacak” demişti. Görünen o ki, o sözler şimdi hayata geçiyor.

YAYINCILARLA GERİLİM

Tam da bu süreçte haber sitelerinin trafiklerinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Dijital yayıncılar birliği Digital Content Next’in verilerine göre, Mayıs-Haziran 2025 arasında Google Arama’dan gelen yönlendirmeler ortalama yüzde 10 azaldı. Haber dışı sitelerde bu oran yüzde 14’e kadar çıktı.

CNN’de trafik yüzde 30, Business Insider ve HuffPost’ta ise yüzde 40 gerilemiş durumda. Yayıncıların büyük kısmı bunun sebebini Google’ın yapay zekâ destekli özetleme özelliği AI Overviews’e bağlıyor. Pew Research’ün verilerine göre bu özellik, dış sitelere tıklama oranlarını yüzde 56’dan yüzde 69’a kadar düşürdü.

"GOOGLE KÖTÜ AKTÖR"

Tepkiler de sert. ABD’nin en büyük basın grubu People Inc.’in CEO’su Neil Vogel, bir Fortune etkinliğinde şu sözleri sarf etti:

“Google kötü bir aktör. Arama motorunu besleyen bot ile yapay zekâ özelliklerini besleyen bot aynı.”

Digital Content Next CEO’su Jason Kint de yaz aylarında kaleme aldığı yazıda, Google’ın “sıfır tıklamalı bir ortam” yarattığını belirterek trafiğin Google’da sıkıştığını vurguladı.