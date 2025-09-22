Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google’da medya krizi büyüyor: Financial Times aboneliği iptal, site trafiği dibe vurdu

Google, Financial Times’ın kurumsal aboneliğini iptal etti. Şirketin maliyeti kısmak için attığı bu adım, medya kuruluşlarıyla yaşanan gerilimi daha da artırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:13

Google, Financial Times’ın kurumsal aboneliğini sonlandırdı. Ancak bu tek örnek değil; teknoloji devinin başka aboneliklerini de iptal ettiği belirtiliyor. İlginç olan şu ki, karar şirketin güçlü mali sonuçlarına rağmen geldi. Alphabet, 2025’in ikinci çeyreğinde 96,4 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Yine de kemer sıkma sürüyor. Yıl başından bu yana üç kişiden az ekibi olan yöneticilerin yüzde 35’i işten çıkarıldı, bazı bölümlerde gönüllü ayrılıklar teşvik edildi. ’ın mali işler direktörü Anat Ashkenazi, daha önce “kesintiler biraz daha ileri taşınacak” demişti. Görünen o ki, o sözler şimdi hayata geçiyor.

Google’da medya krizi büyüyor: Financial Times aboneliği iptal, site trafiği dibe vurdu

YAYINCILARLA GERİLİM

Tam da bu süreçte haber sitelerinin trafiklerinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Dijital yayıncılar birliği Digital Content Next’in verilerine göre, Mayıs-Haziran 2025 arasında Google Arama’dan gelen yönlendirmeler ortalama yüzde 10 azaldı. Haber dışı sitelerde bu oran yüzde 14’e kadar çıktı.

CNN’de trafik yüzde 30, Business Insider ve HuffPost’ta ise yüzde 40 gerilemiş durumda. Yayıncıların büyük kısmı bunun sebebini Google’ın yapay zekâ destekli özetleme özelliği Overviews’e bağlıyor. Pew Research’ün verilerine göre bu özellik, dış sitelere tıklama oranlarını yüzde 56’dan yüzde 69’a kadar düşürdü.

Google’da medya krizi büyüyor: Financial Times aboneliği iptal, site trafiği dibe vurdu

"GOOGLE KÖTÜ AKTÖR"

Tepkiler de sert. ABD’nin en büyük basın grubu People Inc.’in CEO’su Neil Vogel, bir Fortune etkinliğinde şu sözleri sarf etti:

“Google kötü bir aktör. Arama motorunu besleyen bot ile yapay zekâ özelliklerini besleyen bot aynı.”

Digital Content Next CEO’su Jason Kint de yaz aylarında kaleme aldığı yazıda, Google’ın “sıfır tıklamalı bir ortam” yarattığını belirterek trafiğin Google’da sıkıştığını vurguladı.

Google’da medya krizi büyüyor: Financial Times aboneliği iptal, site trafiği dibe vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi
Google, yayın devleriyle masada: Yapay zekâ için telif ödeyecek
ETİKETLER
#Medya
#google
#yapay zeka
#işten çıkarmalar
#aı
#Trafik Düşüşü
#Dijital Yayıncılık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.