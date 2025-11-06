Güneş, gezegenimizi yutmak için gün sayıyor: Bilim insanları o anı açıkladı

Gezegenimiz Dünya, yaklaşık 5 milyar yıl sonra yıldızımızın hidrojen yakıtının tamamını tüketmesiyle başlayacak ürkütücü bir sürecin kurbanı olacak. Güneş, bu kritik aşamada devasa bir kırmızı deve dönüşerek genişlemeye başlayacak.

University College London ve Warwick Üniversitesi'nden araştırmacıların öngörülerine göre, genişleme sırasında Dünya ya Güneş tarafından tamamen yutulacak ya da parçalanacak. Araştırmacılar, gezegenimiz yıldızımızın dönüşümünden sağ çıksa bile yaşamın sona ereceği konusunda uyarıyor.

GELGİT KUVVETLERİ GEZEGENİMİZİN YÖRÜNGESİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Dünya'nın sonunu getirecek nedenin, 'gelgit kuvvetleri' olarak bilinen güçlü yerçekimi etkileri olması bekleniyor. Araştırmanın yazarı Dr. Edward Bryant, Ay'ın Dünya'daki okyanusları çekerek gelgitlere neden olması gibi, gezegenin de yıldızı çektiğini belirtiyor.

Yıldız evrimleşip genişledikçe etkileşimin güçlendiğini söyleyen Bryant, şunları ekliyor: "İşte bu etkileşimler gezegenin yavaşlamasına ve yörüngesinin küçülmesine neden oluyor. Sonunda gezegen parçalanana veya yıldıza düşene kadar içeri doğru spiral çiziyor."

GENİŞLEYEN YILDIZLAR GEZEGENLERİ YUTUYOR

Bulgular, zaten kırmızı devlere dönüşerek genişlemiş ve soğumuş yıldızların, yakın yörüngede büyük gezegenlere ev sahipliği yapma olasılığının çok daha düşük olduğunu gösterdi.

İncelenen yıldızların genel olarak yüzde 0.28'inde dev bir gezegen bulunurken, en genç yıldızlarda daha fazlaydı. Ancak "kırmızı dev" olarak sınıflandırılacak kadar büyümüş yıldızlarda bu oran yalnızca yüzde 0.11 olarak ölçüldü.

Dr. Bryant, "Bu, yıldızlar ana sekanslarından uzaklaştıkça gezegenlerin hızla kendilerine doğru spiral şeklinde yaklaşarak yok olmalarına neden olabileceğinin güçlü bir kanıtıdır diyor ve ekliyor: "Bu etkiyi bekliyorduk. Ancak yıldızların yakın gezegenlerini yutma konusunda bu kadar verimli olduklarını görünce şaşırdık."

GÜNEŞ'İN GENİŞLEMESİ DÜNYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmacılar, aynı kaderin sonunda Dünya'nın da başına geleceğine inanıyor. Bilim insanları şu anki tahminlere göre Güneş'in yaklaşık 5 milyar yıl içinde kırmızı dev olacağını ve gezegenimizi yutacağını söylüyor.

University College London'dan yazar Dr. Vincent Van Eylen, "Bu gerçekleştiğinde Güneş sistemindeki gezegenleri hayatta kalacak mı? Bazı durumlarda gezegenlerin hayatta kalmadığını görüyoruz" şeklinde yorum yapıyor.

Çalışmada incelenen ve yıldızlarına çok yakın dönen dev gezegenlere kıyasla Dünya'nın daha güvenli bir konumda olduğu düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, ana sekans sonrası aşamanın sadece ilk 1-2 milyon yılını inceledi. Bu, yıldızların hâlâ evrimleşmek için uzun bir yolu olduğu ve gelecek yıllarda daha da yıkıcı olabileceği anlamına geliyor.