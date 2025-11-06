Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Güneş, gezegenimizi yutmak için gün sayıyor: Bilim insanları o anı açıkladı

Bilim insanları, Dünya'nın geleceği için karanlık bir ihtimali ortaya koydu: Gezegenimiz milyarlarca yıl sonra Güneş tarafından yutulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 15:51

Gezegenimiz Dünya, yaklaşık 5 milyar yıl sonra yıldızımızın hidrojen yakıtının tamamını tüketmesiyle başlayacak ürkütücü bir sürecin kurbanı olacak. Güneş, bu kritik aşamada devasa bir kırmızı deve dönüşerek genişlemeye başlayacak.

University College London ve Warwick Üniversitesi'nden araştırmacıların öngörülerine göre, genişleme sırasında ya Güneş tarafından tamamen yutulacak ya da parçalanacak. Araştırmacılar, gezegenimiz yıldızımızın dönüşümünden sağ çıksa bile yaşamın sona ereceği konusunda uyarıyor.

Güneş, gezegenimizi yutmak için gün sayıyor: Bilim insanları o anı açıkladı

GELGİT KUVVETLERİ GEZEGENİMİZİN YÖRÜNGESİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Dünya'nın sonunu getirecek nedenin, 'gelgit kuvvetleri' olarak bilinen güçlü yerçekimi etkileri olması bekleniyor. Araştırmanın yazarı Dr. Edward Bryant, Ay'ın Dünya'daki okyanusları çekerek gelgitlere neden olması gibi, gezegenin de yıldızı çektiğini belirtiyor.

Yıldız evrimleşip genişledikçe etkileşimin güçlendiğini söyleyen Bryant, şunları ekliyor: "İşte bu etkileşimler gezegenin yavaşlamasına ve yörüngesinin küçülmesine neden oluyor. Sonunda gezegen parçalanana veya yıldıza düşene kadar içeri doğru spiral çiziyor."

Güneş, gezegenimizi yutmak için gün sayıyor: Bilim insanları o anı açıkladı

GENİŞLEYEN YILDIZLAR GEZEGENLERİ YUTUYOR

Bulgular, zaten kırmızı devlere dönüşerek genişlemiş ve soğumuş yıldızların, yakın yörüngede büyük gezegenlere ev sahipliği yapma olasılığının çok daha düşük olduğunu gösterdi.

İncelenen yıldızların genel olarak yüzde 0.28'inde dev bir gezegen bulunurken, en genç yıldızlarda daha fazlaydı. Ancak "kırmızı dev" olarak sınıflandırılacak kadar büyümüş yıldızlarda bu oran yalnızca yüzde 0.11 olarak ölçüldü.

Dr. Bryant, "Bu, yıldızlar ana sekanslarından uzaklaştıkça gezegenlerin hızla kendilerine doğru spiral şeklinde yaklaşarak yok olmalarına neden olabileceğinin güçlü bir kanıtıdır diyor ve ekliyor: "Bu etkiyi bekliyorduk. Ancak yıldızların yakın gezegenlerini yutma konusunda bu kadar verimli olduklarını görünce şaşırdık."

Güneş, gezegenimizi yutmak için gün sayıyor: Bilim insanları o anı açıkladı

GÜNEŞ'İN GENİŞLEMESİ DÜNYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmacılar, aynı kaderin sonunda Dünya'nın da başına geleceğine inanıyor. Bilim insanları şu anki tahminlere göre Güneş'in yaklaşık 5 milyar yıl içinde kırmızı dev olacağını ve gezegenimizi yutacağını söylüyor.

University College London'dan yazar Dr. Vincent Van Eylen, "Bu gerçekleştiğinde Güneş sistemindeki gezegenleri hayatta kalacak mı? Bazı durumlarda gezegenlerin hayatta kalmadığını görüyoruz" şeklinde yorum yapıyor.

Çalışmada incelenen ve yıldızlarına çok yakın dönen dev gezegenlere kıyasla Dünya'nın daha güvenli bir konumda olduğu düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, ana sekans sonrası aşamanın sadece ilk 1-2 milyon yılını inceledi. Bu, yıldızların hâlâ evrimleşmek için uzun bir yolu olduğu ve gelecek yıllarda daha da yıkıcı olabileceği anlamına geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı
5G ile sadece 'internet hızı' artmayacak: Şehirlerde kritik dönüşüm başlıyor
ETİKETLER
#Dünya
#uzay
#Jeoloji
#Güneş Koruması
#Kırmızı Dev
#Yıldız Evrimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.