17°
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nin 2 bin yıllık tarihi yapay zeka ile canlandı. Taşköprü Belediyesi’nin yürüttüğü proje, Roma döneminin görkemli kentini modern teknolojiyle yeniden canlandırarak Karadeniz turizmine ivme kazandırmayı hedefliyor.

'nun ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti, teknolojinin imkanlarıyla geçmişe ışık tutuyor. Taşköprü Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı bir tanıtım çalışması ile antik kentin 2 bin yıl önceki hali gözler önüne serildi.

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan ve Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan Pompeiopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürdürülüyor.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TANITIM FİLMİ HAZIRLANDI

Antik kentte bu yıl gerçekleştirilen kazı çalışmalarında martyrion olduğu değerlendirilen bir yapıya ulaşıldı. Kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yoğun bir şekilde devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi ise ilçe ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz turizmine katkı sağlayacak Pompeiopolis Antik Kenti için önemli bir tanıtım çalışması yürütüyor.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Bu kapsamda, Taşköprü Belediyesi tarafından, antik kentin 2 bin yıllık görkemini ve tarih serüvenini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak için modern teknolojinin imkanlarını kullara yapay zeka destekli bir tanıtım filmi hazırlandı. Arkeolojik veriler ve bilgileri yapay zeka algoritmalarıyla işleyerek antik kentin ihtişamlı dönemlerini gerçeğe en yakın şekilde gösteren film ile antik kente dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Antik kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, daha sonra açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarımız 2006 yılından itibaren devam ediyor. Ama son yıllarda oldukça hızlı mesafeler aldık. Kazı ekibimiz yoğun çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle kazımızın hız kazandığı ortaya çıkan verilerle de gözüküyor. Burası Paflagonya'ya başkentlik yapmış Pompeiopolis Antik Kenti. Burada çok değerli eserler var. Karadeniz'in en değerli kazısının olduğu noktadayız. Tiyatrosunu gördünüz. Karadeniz'de odeionlu tiyatro olan tek nokta burası. Bazelika noktasında da çalışmalar devam ediyor. Mahkeme olarak kullanılan, zaman zaman farklı amaçlar için kullanılan bir nokta. 20 bin 400 metrekarelik villası alanı olan 'deki üçüncü Roma kentindeyiz. Bin 800 yıl sonra yürüyüş yolu ortaya çıkmaya başladı. Bu bizim için çok önemli."

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Pompeiopolis'in en kısa sürede Karadeniz Bölgesi'ne önemli bir ivme kazandırılacağını ifade eden Arslan, "Her ne kadar tahrip olsa da biz bunları ayağa kaldırmak, yeniden topluma kazandırmak açısından önemsiyoruz. İnşallah devletten alacağımız desteklerle, kazı başkanımızın performansıyla ve bizlerin de desteğiyle Kastamonu, Karadeniz turizmine önemli bir katkıda bulunacağız. Pompeiopolis sadece Taşköprü'yü içermiyor, buranın dönemin dini merkezi olduğu noktasında ciddi veriler tespit edildi. Hristiyan cemiyetinin ileride burayla ilgili önemli ilgisi oluşacak" diye konuştu.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Antik kentin tanıtımı için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslan, "Son zamanlarda en çok ilgi gören şey yapay zeka tasarımları. Biz de bunu neden Pompeiopolis'in geçmişini canlandıran bir film yapmak için kullanmayalım diye düşündük. Hemen çalışmalara başladık ve bunun birinci etabını yaptık. Başka bir projemiz daha var. İki ay içerisinde yapay zekayla kısa bir film çekimi yapılacak. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatif Grubuyla burada bir program düzenledik. Taşköprü'de Pompeiopolis Film Festivalini de düşünüyoruz. Şu an çalışmalarını yapıyoruz, gerekli girişimlerde bulunuyoruz, hemen hemen altyapısını da oluşturduk. İnşallah Bakanlığa da başvurarak Pompeiopolis Film Festivali Kastamonularla buluşacak. Yurtdışından da en az 5 yabancı filmlerin bu yarışmaya katılması gerekiyor. Bunun da buraya farklı bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı

Amaçlarının antik kentin tanınırlığını sağlamak ve eserleri korumak olduğunu kaydeden Arslan, "Pompeiopolis'in daha çok ilgi görmesi, kazının hızlanması hem yapıların ortaya çıkması hem de korunmasıyla ilgili bazı çalışmalar gerekiyor. Buradaki eserlerin ortaya çıkması güzel ama bunun korunması lazım. Ziyaretçilerin daha iyi gezebilmeleri için yürüyüş yollarının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bunların neticesinde öncelikle Taşköprü'nün, Kastamonu'nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı
