Güneş Sistemi'nin gerçek hızı düşünülenden çok daha fazla çıktı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin evren içindeki hareket hızının daha önce tahmin edilenden üç kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Yeni keşif, evrenin yapısını, bileşimini ve evrimini açıklayan temel model olan standart kozmoloji modeli için önemli çıkarımlar içeriyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN HAREKETİ YENİDEN ÖLÇÜLDÜ

Space.com'un haberine göre, araştırmayı yürüten ekip, Güneş Sistemi'nin kozmik alandaki hareketini ölçmek amacıyla, Low Frequency Array (LOFAR) radyo teleskop ağı ve iki farklı radyo teleskopu kullandı.

Ekip, önce radyo galaksilerinin dağılımını haritalandırdı, ardından elde edilen verileri Güneş Sistemi'nin hareketini belirlemek için değerlendirdi. Radyo galaksileri, yıldızların görünür yapılarının çok ötesine uzanan "lob" adı verilen bölgelerden alışılmadık derecede güçlü radyo dalgaları yayan galaksiler olarak biliniyor.

Radyo dalgaları, diğer elektromanyetik radyasyon biçimlerinin aksine, kozmik gaz ve toz arasından emilmeden geçebilecek yeterli uzunlukta dalga boylarına sahip. Bu özellik, radyo galaksilerini hareket ölçümü için oldukça elverişli kılıyor.

Güneş Sistemi'nin hareket ettiği yönde biraz daha fazla radyo galaksisi görünmesi gerekir. Fakat bu farklılık çok küçük olduğu için, yalnızca aşırı hassas araçlarla tespit edilebiliyor.

3,7 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR ANİZOTROPİ TESPİT EDİLDİ

Bielefeld Üniversitesi'nden ekip lideri Lukas Böhme, ulaşılan sonucun standart kozmoloji modelinin beklentileriyle ciddi bir tezat oluşturduğunu belirtti. Böhme, analizin Güneş Sistemi'nin hızının mevcut modellerin öngördüğünden üç kattan fazla olduğunu gösterdiğini ve önceki varsayımların yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Ekibin ölçümleri, radyo galaksilerinin dağılımında anizotropi adı verilen bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Farklılık, evrenin Büyük Patlama'dan bu yana evrimini tanımlayan standart kozmoloji modelinin öngördüğünden 3,7 kat daha güçlü çıktı.

Bulgular, önceki dönemlerde yapılan ve kuasarların (süper kütleli kara delikleri besleyen ve yoğun enerji yayan parlak nesneler) kızılötesi gözlemleriyle tutarlılık gösteriyor.

Bu iki ayrı araştırma çizgisinin birbiriyle örtüşmesi, elde edilen sonucun bir hatadan kaynaklanmadığını, evrenin gerçek bir özelliğini yansıttığı anlamına geliyor.

Bielefeld Üniversitesi'nden kozmolog ve ekip üyesi Dominik J. Schwarz, "Güneş Sistemimiz gerçekten bu kadar hızlı hareket ediyorsa, evrenin büyük ölçekli yapısıyla ilgili temel varsayımlarımızı sorgulamamız gerekiyor" dedi.

Araştırmanın detayları, 10 Kasım Pazartesi günü Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.