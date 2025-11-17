Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Güneş Sistemi'nin gerçek hızı düşünülenden çok daha fazla çıktı

Gökbilimciler, Low Frequency Array (LOFAR) radyo teleskop ağını kullanarak yaptıkları ölçümlerde Güneş Sistemi'nin evrendeki hızının, standart kozmoloji modelinin öngördüğünden üç kattan fazla olduğunu keşfetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:41

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin evren içindeki hareket hızının daha önce tahmin edilenden üç kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Yeni keşif, evrenin yapısını, bileşimini ve evrimini açıklayan temel model olan standart kozmoloji modeli için önemli çıkarımlar içeriyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN HAREKETİ YENİDEN ÖLÇÜLDÜ

Space.com'un haberine göre, araştırmayı yürüten ekip, Güneş Sistemi'nin kozmik alandaki hareketini ölçmek amacıyla, Low Frequency Array (LOFAR) radyo teleskop ağı ve iki farklı radyo teleskopu kullandı.

Güneş Sistemi'nin gerçek hızı düşünülenden çok daha fazla çıktı

Ekip, önce radyo galaksilerinin dağılımını haritalandırdı, ardından elde edilen verileri Güneş Sistemi'nin hareketini belirlemek için değerlendirdi. Radyo galaksileri, yıldızların görünür yapılarının çok ötesine uzanan "lob" adı verilen bölgelerden alışılmadık derecede güçlü radyo dalgaları yayan galaksiler olarak biliniyor.

Radyo dalgaları, diğer elektromanyetik radyasyon biçimlerinin aksine, kozmik gaz ve toz arasından emilmeden geçebilecek yeterli uzunlukta dalga boylarına sahip. Bu özellik, radyo galaksilerini hareket ölçümü için oldukça elverişli kılıyor.

Güneş Sistemi'nin hareket ettiği yönde biraz daha fazla radyo galaksisi görünmesi gerekir. Fakat bu farklılık çok küçük olduğu için, yalnızca aşırı hassas araçlarla tespit edilebiliyor.

Güneş Sistemi'nin gerçek hızı düşünülenden çok daha fazla çıktı

3,7 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR ANİZOTROPİ TESPİT EDİLDİ

Bielefeld Üniversitesi'nden ekip lideri Lukas Böhme, ulaşılan sonucun standart kozmoloji modelinin beklentileriyle ciddi bir tezat oluşturduğunu belirtti. Böhme, analizin Güneş Sistemi'nin hızının mevcut modellerin öngördüğünden üç kattan fazla olduğunu gösterdiğini ve önceki varsayımların yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Ekibin ölçümleri, radyo galaksilerinin dağılımında anizotropi adı verilen bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Farklılık, evrenin Büyük Patlama'dan bu yana evrimini tanımlayan standart kozmoloji modelinin öngördüğünden 3,7 kat daha güçlü çıktı.

Bulgular, önceki dönemlerde yapılan ve kuasarların (süper kütleli kara delikleri besleyen ve yoğun enerji yayan parlak nesneler) kızılötesi gözlemleriyle tutarlılık gösteriyor.

Güneş Sistemi'nin gerçek hızı düşünülenden çok daha fazla çıktı

Bu iki ayrı araştırma çizgisinin birbiriyle örtüşmesi, elde edilen sonucun bir hatadan kaynaklanmadığını, evrenin gerçek bir özelliğini yansıttığı anlamına geliyor.

Bielefeld Üniversitesi'nden kozmolog ve ekip üyesi Dominik J. Schwarz, "Güneş Sistemimiz gerçekten bu kadar hızlı hareket ediyorsa, evrenin büyük ölçekli yapısıyla ilgili temel varsayımlarımızı sorgulamamız gerekiyor" dedi.

Araştırmanın detayları, 10 Kasım Pazartesi günü Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group ve LG Group'tan dev yapay zeka atılımı
SSB Başkanı Görgün, Türk denizcilik ekosisteminin gücünü duyurdu! '40 gemi, 10 tersane'
ETİKETLER
#Güneş Sistemi
#Evrenin Yapısı
#Kozmoloji
#Standart Kozmoloji Modeli
#Radyo Teleskopları
#Low Frequency Array (lofar)
#Anizotropi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.