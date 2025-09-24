Menü Kapat
Teknoloji
IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen IAB Connect: Dijital Pazarlamada Yapay Zeka etkinliğinde, yayıncılığın yapay zeka yolculuğu masaya yatırıldı. İhlas Medya Dijital Varlıklar markasının sponsoru olduğu etkinlikte, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, yapay zekanın habercilikte kullanımına dair yenilikçi yaklaşımlarını paylaştı.

IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve İhlas Holding Dijital Varlıklar ile hype markasının sponsorluğunda gerçekleştirilen IAB Connect: Dijital Pazarlamada etkinliği, dijital pazarlama ve sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!

Etkinliğin ilk paneli, “Yayıncının AI Yolculuğu: İçerikten Markaya Değer Zinciri” başlığıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı’nın yaptığı panelde, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Youtube Stratejik Ortaklıklar Müdürü Bora Başman ve Kızlar Soruyor CEO’su Mengüç Tanrıseven konuşmacı olarak yer aldı.

IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!

"YAPAY ZEKAYI EDİTÖRYAL ALANDA KULLANMIYORUZ!"

Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, yapay zekanın medya ve yayıncılık sektöründeki dönüştürücü etkisi ele alındı. Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, yapay zekayı habercilik süreçlerinde aktif olarak kullandıklarını, ancak editoryal içerik üretiminde bu teknolojiye mesafeli yaklaştıklarını belirtti. Günay, “Yapay zekayı haberciliğin birçok alanında kullanıyoruz, ancak haber yazma konusunda yani editoryal kısmında kullanmıyoruz.

IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!

Diğer işlerimizde ise yardımcı elemanımız gibi fayda sağlıyoruz,” dedi. Tgrthaber.com’un güncel versiyonunda hayata geçirdikleri “Benim Sayfam” adlı yapay zeka robotunun, ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş haber önerileri sunduğunu vurgulayan Günay, bu yenilikle habercilikte yeni bir soluk getirdiklerini ifade etti. Panel, yapay zekanın markalara ve yayıncılara sağladığı değer zinciri üzerine yapılan tartışmalarla devam etti.

IAB Connect’te yapay zekanın habercilikteki dönüştürücü gücü ele alındı!
#Medya
#yapay zeka
#Yayıncılık Ahlakı
#Dijital Pazarlama
#İçerik Pazarlama
#Iab Connect
#Teknoloji
