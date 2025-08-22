Menü Kapat
30°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iCloud Türkiye abonelik fiyatları arttı! Apple'dan büyük zam

Apple Türkiye, iCloud+ hizmetinin fiyatlarını artırdı. Artık 5 GB'tan büyük dosyasını iCloud'a yedeklemek isteyenlerin ödemesi gereken minimum tutar 39,99 TL oldu.

iCloud Türkiye abonelik fiyatları arttı! Apple'dan büyük zam
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 09:39

Apple kullanıcılarının fotoğraf, video ve dosyalarını yedekleyebileceği hizmeti, ilk kayıtta 5 GB seviyesinde ücretsiz saklama alanı sunuyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar ise 12TB miktarına kadar büyüklükteki içeriklerini "iCloud+" özelliğine abone olarak yedekleyebiliyor.

, iCloud fiyatları için zam kararı aldı. Önceden aylık 24,99 TL'ye sunulan 50 GB seçeneği 39,99 TL oldu. 200 GB'lık depolama alanı için istenen fiyat 79,99 TL'den 129,99 TL'ye çıktı. 2 TB seçeneği aylık 249,99 TL iken şimdi 399,99 TL'ye yükseltildi.

ICLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone'daki iCloud'a abone olma sayfasına görülen bilgilere göre, iCloud+ hizmetinin zamdan önceki ve sonraki fiyatlandırmaları şu şekilde:

Eski fiyat:

50 GB: 24,99 TL
200 GB: 79,99 TL
2 TB: 249,99 TL

Yeni fiyat:

50 GB: 39,99 TL
200 GB: 129,99 TL
2 TB: 399,99 TL

iCloud Türkiye abonelik fiyatları arttı! Apple'dan büyük zam

Apple, aylık 1.299,99 TL'ye sattığı "6 TB" ile 2.499,99 TL'lik "12 TB" paketlerinin fiyatlarını değiştirmedi.

ETİKETLER
#Türkiye
#apple
#icloud
#fiyat artışı
#depolama
#Teknoloji
