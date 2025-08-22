iCloud Türkiye abonelik fiyatları arttı! Apple'dan büyük zam

Apple kullanıcılarının fotoğraf, video ve dosyalarını yedekleyebileceği iCloud hizmeti, ilk kayıtta 5 GB seviyesinde ücretsiz saklama alanı sunuyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar ise 12TB miktarına kadar büyüklükteki içeriklerini "iCloud+" özelliğine abone olarak yedekleyebiliyor.

Apple Türkiye, iCloud fiyatları için zam kararı aldı. Önceden aylık 24,99 TL'ye sunulan 50 GB depolama seçeneği 39,99 TL oldu. 200 GB'lık depolama alanı için istenen fiyat 79,99 TL'den 129,99 TL'ye çıktı. 2 TB seçeneği aylık 249,99 TL iken şimdi 399,99 TL'ye yükseltildi.

ICLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone'daki iCloud'a abone olma sayfasına görülen bilgilere göre, iCloud+ hizmetinin zamdan önceki ve sonraki fiyatlandırmaları şu şekilde:

Eski fiyat:

50 GB: 24,99 TL

200 GB: 79,99 TL

2 TB: 249,99 TL

Yeni fiyat:

50 GB: 39,99 TL

200 GB: 129,99 TL

2 TB: 399,99 TL

Apple, aylık 1.299,99 TL'ye sattığı "6 TB" ile 2.499,99 TL'lik "12 TB" paketlerinin fiyatlarını değiştirmedi.