İnsan gözüne 'gece görüşü' özelliği takıldı: Görünmeyeni görünür kılıyor

Çinli araştırmacılar, insan gözünün sınırlarını aşan devrim niteliğinde bir teknolojiyi test ediyor: gece görüşü sağlayan kontakt lensler. Harici güç kaynağına ihtiyaç duymayan ve şeffaf yapısıyla doğal görüşü engellemeyen lensler, kullanıcıların aynı anda hem görünür ışığı hem de yakın kızılötesi spektrumu algılamasını sağlıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların kızılötesi ışığı birden fazla renkte algılamasını sağlayan kontakt lensler geliştiriyor. Geleneksel gece görüş gözlüklerinin aksine harici bir güç kaynağı gerektirmeyen lensler, şeffaf oldukları için de görünür ışığı engellemiyor. Bu da kullanıcıların doğal ve kızılötesi görüşü birleştirebilmesini sağlıyor.

DAHA ÖNCE GÖRÜNMEYEN RENKLERİ TESPİT EDEBİLİRSİNİZ

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, görünür spektrumun hemen dışındaki ışığı (yani yakın kızılötesi ışığı) görünür kırmızı, yeşil ve mavi ışığa dönüştüren yukarı dönüşüm (upconversion) nanoparçacıkları anlatıldı.

Lensleri takan test denekleri daha önce görünmeyen renkleri tespit edebildi ve yakın kızılötesi ışınları algılayabildi.

Teknolojinin en yaygın kullanım alanlarının başında hiç şüphesiz gece görüşü olacak. Aynı zamanda sisli veya tozlu ortamlarda görüşü artırmak için de kullanılabilir ve renk körlüğü yaşayan bireyler de bu lensler sayesinde yaşam kalitesini artırabilir.

GÖZ KAPALIYKEN BİLE KIZILÖTESİ IŞIK GÖRÜLEBİLİR

Her ne kadar deneysel lensler henüz net bir kızılötesi görüntü sunmasa da, bu teknolojiyle tasarlanan özel gözlükler görüntü kalitesini artırabiliyor ve nanoparçacık geliştirme çalışmaları sürüyor.

İlginç bir şekilde, lensler takıldığında göz kapalıyken bile yakın kızılötesi ışık görülebiliyor çünkü kızılötesi ışık, görünür ışıktan daha etkili şekilde göz kapaklarından geçebiliyor; bu da kızılötesi bilgilerin daha net algılanmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl araştırmacılar, metasurface (metayüzey) tabanlı yukarı dönüşüm teknolojisinden faydalanarak kızılötesi ve görünür ışığı birleştiren gözlükler geliştirmişti. Amaçları daha ince, daha hafif ve daha pratik gece görüş ekipmanları tasarlamaktı.