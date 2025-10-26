Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram Reels izleme geçmişi özelliğini sundu: Kaybettiğiniz videoları tekrar izleyebilirsiniz

Instagram Reels izleme geçmişi özelliğini kullanıma sundu. Instagram CEO'su Adam Mosseri, platformda izlenen videoları tekrar bulmayı kolaylaştırmak amacıyla bu işlevi hayata geçirdiklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 10:19

Milyarlarca kullanıcının günlük olarak kullandığı Instagram platformdaki deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik duyurdu. Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin cuma günü açıkladığı " izleme geçmişi" sayesinde, kullanıcılar daha önce izledikleri videoları kolayca bulabilecekler.

Mosseri, yeni işlev ile kullanıcıların arayıp da bulamadığı içeriğe artık ulaşabilmesini umduğunu belirtti.

Kullanıcılar için oldukça kullanışlı olması beklenen özellik, ilgi çekici bir videonun yanlışlıkla dokunma veya uygulamanın yenilenmesi gibi nedenlerle kaybolması durumlarında faydalı olacak. İzleme geçmişi sayesinde kaybolan içeriğe geri dönmek tereyağından kıl çeker gibi kolaylaşacak.

Instagram Reels izleme geçmişi özelliğini sundu: Kaybettiğiniz videoları tekrar izleyebilirsiniz

INSTAGRAM REELS İZLEME GEÇMİŞİ NASIL GÖRÜLÜR?

Reels izleme geçmişi, Instagram uygulamasındaki Ayarlar > Hareketlerin > İzleme Geçmişi menüsünde yer alıyor. Kullanıcılar, geçmişteki videoları en yeniden en eskiye veya tam tersi şekilde sıralayabiliyorlar. Ayrıca belirli bir tarihe veya tarih aralığına atlama ve videoyu paylaşan hesaba göre filtreleme seçenekleri de mevcut.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DENEYAP teknoloji atölyeleri Muğla'da geleceğin üretken nesillerini yetiştiriyor
Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS ne anlama geliyor? Korkutan sözlere Umut Yıldız'dan cevap var
ETİKETLER
#sosyal medya
#video
#reels
#Instagram Sorunları
#İzleme Geçmişi
#Uygulama Güncellemeleri
#İzleme Geçmişi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.