Instagram Reels izleme geçmişi özelliğini sundu: Kaybettiğiniz videoları tekrar izleyebilirsiniz

Milyarlarca kullanıcının günlük olarak kullandığı Instagram platformdaki video deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik duyurdu. Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin cuma günü açıkladığı "Reels izleme geçmişi" sayesinde, kullanıcılar daha önce izledikleri videoları kolayca bulabilecekler.

Mosseri, yeni işlev ile kullanıcıların arayıp da bulamadığı içeriğe artık ulaşabilmesini umduğunu belirtti.

Kullanıcılar için oldukça kullanışlı olması beklenen özellik, ilgi çekici bir videonun yanlışlıkla dokunma veya uygulamanın yenilenmesi gibi nedenlerle kaybolması durumlarında faydalı olacak. İzleme geçmişi sayesinde kaybolan içeriğe geri dönmek tereyağından kıl çeker gibi kolaylaşacak.

INSTAGRAM REELS İZLEME GEÇMİŞİ NASIL GÖRÜLÜR?

Reels izleme geçmişi, Instagram uygulamasındaki Ayarlar > Hareketlerin > İzleme Geçmişi menüsünde yer alıyor. Kullanıcılar, geçmişteki videoları en yeniden en eskiye veya tam tersi şekilde sıralayabiliyorlar. Ayrıca belirli bir tarihe veya tarih aralığına atlama ve videoyu paylaşan hesaba göre filtreleme seçenekleri de mevcut.