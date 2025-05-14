iPhone'lar beyin sinyalleri ile kullanılabilecek! Apple'ın yeni özelliğinin detayları belli oldu

Teknoloji devi Apple, beyin-bilgisayar arayüzü üreticisi Synchron ile iş birliği yaparak engelli bireyler için devrim niteliğinde bir adım attı. Beyne yerleştirilen bir implant aracılığıyla, iPhone ve iPad gibi Apple cihazları artık sadece düşünce komutlarıyla kontrol edilebilecek.

Apple, cihazları düşünce gücüyle kontrol etmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirmek amacıyla beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) üreticisi Synchron ile iş birliği yaptı. Wall Street Journal'ın haberine göre söz konusu sistem, özellikle ellerini kullanmakta zorlanan, omurilik yaralanması olan ya da ALS gibi hastalıklarla yaşayan kişiler için geliştiriliyor.

BEYİN İMPLANTI İLE IPHONE KONTROLÜ NASIL OLACAK?

Synchron, beynin motor korteksinin üzerindeki bir damara yerleştirilen stent benzeri bir implant geliştiriyor. "Stentrode" adı verilen cihaz, kişinin beyin sinyallerini okuyarak ekranda hangi simgeye / seçeneğe tıklayacağını algılayabiliyor.

Kullanıcılar, Apple işletim sistemlerinde yer alan ve yeni giriş aygıtlarının eklenmesine olanak tanıyan "Switch Control" adlı yazılım sayesinde implantı kullanarak iPhone gibi cihazlarını kontrol edebilecek.

https://x.com/synchroninc/status/1922278102602023018

Stentrode'un insan üzerindeki denemeleri başarıyla tamamlandı. Apple ile Synchron, implantı Apple cihazlarıyla özel olarak uyumlu hale getirmek için yeni bir standart geliştiriyor. Ancak bu tür implantların, hayata geçmeden önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alması gerekiyor.

Apple, Synchron implantları için geliştirdiği yeni yazılım standardını yılın ilerleyen dönemlerinde üçüncü taraf geliştiricilere sunmayı planlıyor.

Engadget'in aktardığına göre, yeni yazılımı test eden bir kullanıcı, Stentrode implantı sayesinde Apple Vision Pro ve diğer Apple cihazlarını kontrol etti. ALS hastası olan kullanıcı, sanal gerçeklikte İsviçre Alpleri üzerinde süzüldü ve iPhone ile iPad'inde iletişim kurabildiği belirtildi.

Öte yandan teknolojinin bazı sınırlamaları da yok değil. Örneğin, kullanıcı implantı parmakla dokunmatik ekran kullanmak ya da fareyle imleç hareketi yapmak gibi işlevlerde kullanamıyor.