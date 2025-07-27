iPhone'unuzun şarjı bu yüzden hızlı bitiyor! Sakın böyle bırakmayın

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın artık vazgeçilmez parçaları haline geldiler. İletişimin yanı sıra artık birçok işimizi de akıllı telefonlar aracılığıyla halledebiliyoruz. Ancak yoğun kullanımlarda akıllı telefonların şarjı su gibi bitiyor desek yeridir.

Özellikle iPhone cihazlardaki şarjın hızlı bitmesi problemi artık kabullenilmiş bir sorun haline geldi. Düşük kapasiteli bataryalar nedeniyle yaşanan bu problemin aslında önüne geçmek mümkün.

İPHONE'UNUZUN ŞARJI ARTIK HIZLI BİTMEYECEK

iPhone'ların şarjı genelde düşük kapasiteli bataryaları nedeniyle hızlı bitiyor. Ancak kullanıcı davranışları da bu durumu daha da hızlandırıyor. iPhone'unuzun şarjının daha çok dayanmasını istiyorsanız, alışkanlık haline getirmeniz gereken bazı davranışlar bulunuyor.

Bu davranışların başında ise telefonunuzu cebinizden çıkardığınızda, masaya veya başka bir yere ters şekilde koymak geliyor.

Çünkü 2015 yılında gelen iOS 9 güncellemesiyle birlikte artık iPhone cihazlarda her bildirim geldiğinde telefonun ekranı yanıp sönmeye başladı. Bu özellik telefonunuzun ciddi oranda bataryasını tüketiyor.

Ne yazık ki iPhone'larda bu özelliği kapatmak için Apple'ın sunduğu herhangi bir ayar bulunmuyor. Özellikle telefonunuza çok sık bildirim geliyorsa kesinlikle bu alışkanlığını edinmelisiniz. Çünkü akıllı telefonlarda genel olarak en çok batarya tüketen unsurların başında ekran aydınlatması geliyor.

GEREKSİZ BLUETOOTH VE KONUM HİZMETLERİNİ KAPATIN

Şarj düşmanı olan özelliklerin arasında Bluetooth ve konum hizmetleri de yer alıyor. Kablosuz kulaklık kullanıyorsanız, her kullanımın ardından Bluetooth'u ayarlardan kapatmanız gerekiyor. Ayarlardan BlueTooth'u kapatmazsanız cihazınız sürekli tarama halinde olacağı için enerji tüketmeye devam eder. Bu yüzden de şarjınız çok kısa sürede bitebilir.

Bluetooth'un yanı sıra konum hizmetlerini de ayarlardan kapatmalısınız. Uygulamalar sizden konum bildirmenizi istiyor ise "Sadece uygulamayı kullanırken" seçeneğini seçmenizde fayda olacaktır. Bu 3 yöntemi akıllı telefon kullanımında alışkanlık haline getirirseniz, şarj sürenizin ciddi oranda arttığını gözlemleyeceksiniz.