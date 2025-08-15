Linux’un dahi yazılımcısı, Google mühendisini yerin dibine soktu: 'Bu kodu çöpe atın'

Linux dünyasının efsane ismi Linus Torvalds, eleştirdiği bir konu olduğunda sözünü sakınmıyor, bazen sert ama genellikle net bir yol gösteriyor. Bu kez öfkesinin hedefi, Google mühendisi Palmer Dabbelt oldu.

HEM GEÇ GELDİ HEM DE SORUNLU

Tatilde olmasına rağmen Torvalds, Dabbelt’in erken teslim istediği bir çalışmayı bekliyordu. Ancak kod, beklenen tarihten günler sonra geldi. Üstelik Torvalds’a göre bu çalışma sadece geç kalmamış, aynı zamanda gereksiz karmaşıklık ve hata potansiyeli taşıyordu.

Gönderilen program yamasının kalitesizliğine tepki gösteren Torvalds, söz konusu kod için uzun bir yazı metni gönderdi. Müehdise “Bunu çöpe atın” diye seslenen Torvalds, Dabbelt'e normalde birkaç satırda yapılabilecek bir işlemi gereksiz şekilde karmaşık hâle getirdiği, kodun herkese açık bir platforma eklenmesinin de şirket açısından bir güvenlik sorunu olduğu eleştirilerinde bulundu.

“DÜNYAYI DAHA KÖTÜ BİR YER YAPIYOR”

Torvalds mühendisin talebine karşılık verdiği cevabın Türkçe çevirisi:

"Hayır. Bu, bir çöp! Ve çok geç geldi. Eğer bu kurala uyamıyorsanız, en azından çekme isteklerini iyi yapın. Bu, RISC-V'e özgü olmayan ve genel başlık dosyalarına giren çeşitli çöpler ekliyor. Ve “çöp” derken gerçekten de bunu kastediyorum. Bunlar, kimsenin bana asla göndermemesi gereken şeyler, bırakın birleştirme penceresinde gelmesini.

Mesela şu saçma ve anlamsız 'make_u32_from_two_u16() yardımcısı' gibi.

O şey, dünyayı yaşanacak yer olarak aktif şekilde daha kötü bir hâle getiriyor. Kullanıcıyı tamamen anlaşılmaz hâle getiren, işe yaramaz bir çöp ve o aptal “yardımcıyı” kullanmamaktan daha kötü.

Eğer kodu "(a << 16) + b" şeklinde yazarsanız, ne yaptığını bilirsiniz ve hangi kısmın yüksek kelime (high word) olduğunu anlarsınız.

Belki bir tür dönüşümü (cast) eklemeniz gerekir ki bnin yüksek bitleri sonucu bozmasın; bu durumda kod tam olarak “temiz” olmayabilir ama yanlış ve anlaşılmaz da olmayacaktır.

Dolayısıyla bu tür şeylerin çöpe atılması lazım. Genel başlık dosyalarına girmemeli ve kesinlikle birleştirme penceresinin geç safhalarında olmamalı."

Buna karşılık, make_u32_from_two_u16(a,b) yazarsanız, kelime sırasının ne olduğunu hiçbir şekilde bilmezsiniz. Yani siz durumu sadece daha kötü yaptınız ve o 'yardımcıyı' RISC-V dışı genel bir dosyaya eklediniz ki insanlar görünüşe göre onu kullanıp başka kodları daha da kötüleştirsin."

MÜHENDİS HATASINI KABUL ETİ: YARIM İŞ YAPTIM

Linux topluluğunda işler belli bir düzene göre ilerliyor. Yeni özellik ekleme dönemi kritik ve sınırlı. Torvalds’ın sert çıkışı, hem zamanında teslimin hem de gereksiz karmaşıklıktan kaçınmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kodu gönderen mühendis ise bu tepkisel cevap sonrası hatasını kabullenerek, yarım iş yaptığı itirafında bulundu.