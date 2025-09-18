Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milyonlarca bilgisayarı çökerten CrowdStrike'ta yeni tehdit

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, geliştiricilerin bilgisayarlarına Node Package Manager (NPM) üzerinden sızan bir yazılım tehdidi ile karşılaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyonlarca bilgisayarı çökerten CrowdStrike'ta yeni tehdit
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 14:15

ABD merkezli siber güvenli firması CrowdStrike, Node Package Manager (NPM) ekosisteminde gerçekleşen kapsamlı bir tedarik zinciri saldırısıyla karşı karşıya.

Cyber Express'in haberine göre, yaklaşık 200 paket arasında 20'den fazla paketinin etkilendiği tespit edildi. Saldırının, otomatik olarak kendini diğer paketlere bulaştıran bir zararlı yazılım aracılığıyla yayıldığı ve etkilenen paketler arasında Tinycolor gibi isimlerin de bulunduğu açıklandı.

Shai-Hulud adı verilen zararlı yazılım, kullanıcı bilgilerini arama, gizli tarayıcılar indirme, yetkisiz GitHub iş akışları oluşturma ve veri sızdırma gibi çeşitli zararlı işlevleri yerine getirebiliyor.

Milyonlarca bilgisayarı çökerten CrowdStrike'ta yeni tehdit

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

CrowdStrike paketlerine yönelik saldırı, yazılım tedarik zincirinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne seriyor. Cyble tarafından önerilen önlemler arasında denetimler yapmak, otomatik bağımlılık taramaları uygulamak ve yetkisiz faaliyetleri tespit etmek için izleme çözümleri devreye almak yer alıyor.

Olay, paket bütünlüğü doğrulama süreçlerinin oluşturulması ve kod imzalama gibi sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasının önemini de vurguluyor.

Milyonlarca bilgisayarı çökerten CrowdStrike'ta yeni tehdit

CROWDSTRIKE'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir CrowdStrike yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamusal NPM kayıtlarında, üçüncü taraf bir açık kaynak deposunda bulunan birkaç kötü amaçlı Node Package Manager (NPM) paketini tespit ettikten sonra, bunları hızla kaldırdık ve kamusal kayıtlar için anahtarlarımızı proaktif olarak yeniledik" dedi.

Söz konusu saldırının Falcon platformunu etkilemediğini belirten şirket, "Tek bir kaynağı belirleyip hızla izole ettik, müşterilerimiz güvendeler ve herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski NASA Yöneticisi ABD'li isimden TEKNOFEST'e övgü!
Avrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri
ETİKETLER
#crowdstrike
#Malware
#Cybersecurity
#Npm
#Supply Chain Attack
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.