NAND krizinde alarm: Fiyat artışı durmuyor

TrendForce’un son raporu, Kasım 2025’te NAND wafer fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koyuyor. AI yatırımları ve kurumsal SSD talebi, bazı segmentlerde aylık yüzde 60’ı aşan zamları tetikledi.
Bellek pazarındaki baskı giderek ağırlaşıyor. İşte tam bu ortamda TrendForce’un yeni raporu, NAND tarafında yaşanan sıkıntının çok daha derin olduğunu gösterdi. Kasım 2025’te hemen her kategoride kontrat fiyatları sert şekilde yukarı çıktı.
Şirketin verilerine göre, üreticilerin kapasiteyi daha yüksek kâr getiren kurumsal ürünlere kaydırması, wafer fiyatlarını kısa sürede yukarı taşıdı. Aylık ortalama artışlar yüzde 20 seviyesinden başlayıp bazı ürünlerde yüzde 60’ın da üzerine çıktı. Analistler, bu yükseliş trendinin Aralık ayında da devam edeceğini söylüyor.
En sert daralma, özellikle kurumsal SSD talebinin yoğunlaştığı 1 Tb TLC segmentinde görüldü. Talep arttıkça fiyatlar da hızlı biçimde yukarı tırmandı. Ancak asıl çarpıcı tablo, 512 Gb TLC tarafında ortaya çıktı.
Eski üretim düğümlerinin hızlıca kapatılması, bu segmentte tüm TLC ailesi içinde en büyük fiyat sıçramasına yol açtı. TrendForce, aylık bazda yüzde 65’i aşan bir artışın yaşandığını belirtiyor. Kısacası bu kategori, tedarik sorunlarının en görünür hale geldiği alan oldu.
QLC ekosistemi de krizden kaçamadı. Yüksek kapasiteli kurumsal depolama ve soğuk veri çözümlerine yönelik talep, özellikle 1 Tb QLC wafer’larında ciddi bir fiyat baskısı doğurdu.
MLC ürünlerde artış daha istikrarlı ilerlese de, genel trendin yukarı yönlü olduğu açık. Wafer seviyesindeki sıkışıklığın kısa vadede çözülmesi beklenmiyor.