NAND krizinde alarm: Fiyat artışı durmuyor

Eski üretim düğümlerinin hızlıca kapatılması, bu segmentte tüm TLC ailesi içinde en büyük fiyat sıçramasına yol açtı. TrendForce, aylık bazda yüzde 65’i aşan bir artışın yaşandığını belirtiyor. Kısacası bu kategori, tedarik sorunlarının en görünür hale geldiği alan oldu.