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 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8 güncellemesi test ediliyor: Samsung bu kez erken davrandı

One UI 7 güncellemesini defalarca kez erteleyen Samsung, bir sonraki işletim sistemi güncellemesini erkenden test etmeye başladı. Bu kapsamda Android 16 tabanlı One UI 8 sürümü için çalışmalar hız kazandı. Galaxy S25 serisi için ilk yazılım dosyaları görüntülendi. One UI 8 hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabı da yavaş yavaş netleşiyor.

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KAYNAK:
SamMobile
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 15:41

Android 16 güncellemesi henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da, Samsung One UI 8 testlerini başlattı. Test süreci, geçmiş yıllara kıyasla iki ay daha erken başlamış oldu. Galaxy S25 serisi için ilk One UI 8 yazılım dosyalarının Samsung'un sunucularında ortaya çıkması, güncellemenin beklenenden daha hızlı gelebileceğini gösteriyor.

ONE UI 7 HALEN YAYINLANMADI

İronik olan şu ki, Android 15 güncellemesi ile gelen One UI 7 hâlâ geniş çapta kullanıcılara ulaşmadı. Aylar süren test sürecine rağmen, güncelleme ancak gelecek ay dağıtılmaya başlanacak. Kullanıcılar ise hâlâ One UI 7'yi beklerken, teknoloji devi One UI 8 yenilikleri için düğmeye bastı.

ONE UI 8 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Google, Android 16 güncellemesi için haziran ayını işaret ediyor. Öte tarafta ise Samsung'un One UI 8'i geliştirmeye önceki yıllara göre daha erken başlaması, güncellemenin sonuna kadar yayınlanma ihtimalini artırıyor. Ancak One UI 8'in kaderinin de One UI 7'ye benzeyerek ertelenmeyeceğinin hiçbir garantisi yok.

ONE UI 8 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Samsung, One UI 8 güncellemesini hangi telefonlara vereceğini henüz açıklamadı. Ancak şirketin güncelleme politikasına göre, Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23'ün yanı sıra Galaxy Z Fold/Flip 6 ve Z Fold/Flip 5 modelleri yeni arayüzü kesin olarak alacak. Diğer modeller ise şirket tarafından açıklanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

One UI 8 nedir?
One UI 8, Samsung'un Android 16 tabanlı kullanıcı arayüzüdür. Yeni güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.
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#Teknoloji
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