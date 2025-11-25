OpenAI'a yeni özellik: "Hey ChatGPT, bana labubu oyuncak bul"

OpenAI, kullanıcıların tatil alışverişi planlarını kolaylaştırmak için ChatGPT'ye "alışveriş araştırması" adında yeni bir özellik ekledi. Yapay zeka sohbet robotuna yöneltilen her türlü alışveriş sorusu artık arama motorunu tetikleyecek ve hem ücretsiz hem de ücretli planlardaki tüm kullanıcılara mobil ve web üzerinden neredeyse sınırsız kullanım sunulacak.

CHATGPT, İDEAL ÜRÜNÜ BULMAK İÇİN SORULAR SORUYOR

Şirketin yayınladığı tanıtım videosuna göre, kullanıcılar örneğin "aydınlık ortamlar için en iyi televizyonlar" şeklinde bir sorgu yaptıklarında, cevabın sonunda "ek araştırma yapmak ister misiniz?" diye soran bir düğme ile karşılaşacaklar.

İşte kişisel alışveriş danışmanı görevi gören kısım tam olarak burada başlıyor. Ancak blog yazısında, yeni özelliğin fiyat ve stok durumu gibi ürün detaylarında hata yapabileceği ve en doğru bilgi için satıcının sitesinin ziyaret edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kullanıcılar, çoğu alışveriş platformundaki açılır menülere benzer şekilde, fiyat, amaçlanan kullanım ve istenilen özelliklere göre filtrelenebilen bir dizi soru aracılığıyla tercihlerini belirterek seçimlerini daraltabiliyorlar. Yapay zeka tarafından listelenen ürünler satıcıların web siteleri üzerinden satın alınabiliyor.

DOĞRUDAN SATIN ALMA YAKINDA GELİYOR

OpenAI, katılan satıcılar ile doğrudan ChatGPT içinden satın alma imkanı sunacak olan Anında Ödeme (Instant Checkout) özelliğini de yakında kullanıma sunmayı planladığını açıkladı.

Google da kısa süre önce Yapay Zeka Modu'nda yeni yapay zeka destekli alışveriş özellikleri yayınladı. Perplexity’nin Comet tarayıcısındaki yapay zeka ajanının da kullanıcı adına alışveriş yapma yeteneği bulunuyor.

GPT-5 MİNİ İLE GÜÇLENDİRİLDİ

OpenAI'a göre özellik, alışveriş görevleri için geliştirilen özel bir GPT-5 Mini versiyonu üzerine inşa edildi. Ürün tavsiyeleri, internetteki "kaliteli kaynaklardan" geliyor ve fiyat, stok durumu, incelemeler, teknik özellikler ve görseller gibi güncel bilgileri içeriyor.

Yeni özellik, kullanıcılar tarafından açılması durumunda daha önceki konuşmaları ve kullanıcı "hafızasını" da dikkate alabiliyor. Ayrıca belirli öğeler için "buna benzer daha fazlası" veya "ilgilenmiyorum" gibi düğmeler de bulunuyor.

PRO KULLANICILAR İÇİN REHBERLER HAZIRLANACAK

ChatGPT Pro plan kullanıcıları ise geçmiş sohbet kayıtlarına dayalı olarak Pulse'da proaktif olarak önerilen ürünlerin derlendiği "alıcı rehberleri" görecekler. Örneğin eğer bir kullanıcı elektrikli bisikletleri sıkça konuşuyorsa, gelecekteki bir Pulse kartı kendisi için faydalı aksesuarlar önerebilir.