Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

PlayStation 6'dan yeni haber: 5080'i zorlayacak

Sony'nin 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı PlayStation 6, RDNA 5 GPU'su ile 4K 120FPS oyun ve masaüstü seviyesinde ışın izleme deneyimi vaat ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PlayStation 6'dan yeni haber: 5080'i zorlayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:04

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 ile çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre PS6, 4K çözünürlükte 120FPS oyun çalıştırabilecek güce sahip olacak. Konsolun kalbinde AMD'nin özel olarak geliştirdiği "Orion" SoC bulunacak. RDNA 5 tabanlı GPU'su, hem rasterizasyon hem de ışın izleme tarafında ciddi bir sıçrama sunacak.

RTX 5080'E KAFA TUTACAK

İddialara göre PS6'nın ışın izleme performansı, Nvidia'nın RTX 5080 ekran kartıyla yarışabilecek seviyeye ulaşacak. Hatta bazı senaryolarda RTX 5090'a yaklaşabileceği söyleniyor. Bu da oyunlarda ışık, gölge ve yansıma detaylarının masaüstü üst seviye ekran kartlarına yakın kalitede olacağı anlamına geliyor.

PlayStation 6'dan yeni haber: 5080'i zorlayacak

RT PERFORMANSINDA 5-10 KAT ARTIŞ

Mevcut PS5 Pro, RDNA 4 tabanlı RT çekirdekleriyle standart PS5'e göre iyileştirme sunmuştu. Ancak Moore's Law is Dead'in (MLID) aktardığına göre PS6, temel PS5'e kıyasla 5 ila 10 kat daha güçlü ışın izleme performansı getirecek. RDNA 5 mimarisinin, PS5 Pro'daki RDNA 4 GPU'ya kıyasla raster performansında da iki kat artış sağlaması bekleniyor.

PlayStation 6'dan yeni haber: 5080'i zorlayacak

YENİ TAŞINABİLİR CİHAZ DA YOLDA

Sony'nin ayrıca "Canis" kod adlı taşınabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu cihazın dört Zen 6c CPU çekirdeği, 12-20 RDNA 5 işlem birimi ve 1,6-2 GHz hızlarında çalışan RDNA 5 iGPU ile geleceği konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak
PlayStation 6’nin özellikleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#performans
#Playstation 6
#Orion Soc
#Rdna 5
#ışın Izleme
#Sony Oyun Konsolu
#Canis
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.