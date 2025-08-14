PlayStation 6'dan yeni haber: 5080'i zorlayacak

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 ile performans çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre PS6, 4K çözünürlükte 120FPS oyun çalıştırabilecek güce sahip olacak. Konsolun kalbinde AMD'nin özel olarak geliştirdiği "Orion" SoC bulunacak. RDNA 5 tabanlı GPU'su, hem rasterizasyon hem de ışın izleme tarafında ciddi bir sıçrama sunacak.

RTX 5080'E KAFA TUTACAK

İddialara göre PS6'nın ışın izleme performansı, Nvidia'nın RTX 5080 ekran kartıyla yarışabilecek seviyeye ulaşacak. Hatta bazı senaryolarda RTX 5090'a yaklaşabileceği söyleniyor. Bu da oyunlarda ışık, gölge ve yansıma detaylarının masaüstü üst seviye ekran kartlarına yakın kalitede olacağı anlamına geliyor.

RT PERFORMANSINDA 5-10 KAT ARTIŞ

Mevcut PS5 Pro, RDNA 4 tabanlı RT çekirdekleriyle standart PS5'e göre iyileştirme sunmuştu. Ancak Moore's Law is Dead'in (MLID) aktardığına göre PS6, temel PS5'e kıyasla 5 ila 10 kat daha güçlü ışın izleme performansı getirecek. RDNA 5 mimarisinin, PS5 Pro'daki RDNA 4 GPU'ya kıyasla raster performansında da iki kat artış sağlaması bekleniyor.

YENİ TAŞINABİLİR CİHAZ DA YOLDA

Sony'nin ayrıca "Canis" kod adlı taşınabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu cihazın dört Zen 6c CPU çekirdeği, 12-20 RDNA 5 işlem birimi ve 1,6-2 GHz hızlarında çalışan RDNA 5 iGPU ile geleceği konuşuluyor.