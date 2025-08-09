Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak

Oyun konsolu dünyasında 2026 yılı büyük bir dönüm noktası olacak. Birçok oyun stüdyosunun PlayStation 4 desteğini sonlandırıp artık sadece PS5 ve Xbox Series X|S modellerine oyun geliştirmeye odaklanacağı belirtildi. Peki bu ne anlama geliyor?

PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak
Sony yıllar önce PlayStation 4 ve 4 Pro üretimini durdurarak, eski nesil konsollara olan desteğini kesmişti. PS4'e bir darbe de üçüncü taraf oyun stüdyolarından geliyor.

PlayStation 5 ve Series X|S, beklenenden daha uzun bir süredir eski nesil konsollarla paralel olarak kullanılıyor. Bu sebeple birçok oyuncu, "daha yeni nesle geçemedik" hissiyatına kapılıp isyan bayrağını çekmişti. Ancak konsolların satışları arttıkça geliştiricilerin eski modelleri geride bırakma kararları da hız kazandı.

PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak

GENSHIN IMPACT VE DİĞER OYUNLAR PS4 DESTEĞİNİ BIRAKIYOR

HoYoverse'in devasa başarıya ulaşan oyunu Genshin Impact'in PlayStation 4 desteğini bırakma kararı, bu geçişin en büyük örneklerinden biri oldu. Ancak Genshin Impact yalnızca bir örnek, birçok diğer çevrim içi ve hizmet temelli oyun geliştiricisi de benzer adımlar atmayı planlıyor.

GamesIndustry tarafından paylaşılan raporlara göre, Genshin Impact'in PS4 desteğini sonlandırması tek bir istisna olmayacak. Pek çok büyük oyun geliştiricisi, artan ve Xbox Series X|S satışlarıyla birlikte, yeni nesil donanımlara odaklanmayı tercih ediyor.

Dolayısıyla PS4 ve Xbox One kullanıcıları için bir dönemin kapanması çok yakında gibi görünüyor.

PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak

YENİ NESİL KONSOLLARIN SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Sony'nin PlayStation 5'i, şu an itibarıyla 80.3 milyon birim sevk etmiş durumda. Büyük satış rakamları, geliştiricilere eski konsolların sınırlarını aşarak, yeni nesil konsollarda daha yüksek performanslı ve görsel olarak etkileyici oyunlar geliştirme imkanı sunuyor.

Bununla birlikte mevcut nesil konsollarının da ömrü çok uzun olmayabilir. Sony ve Microsoft'un, PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox ile yeni nesil sistemlere yönelik planları şimdiden konuşulmaya başlandı.

PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak

Söylentilere göre, Sony PlayStation 6, 4K çözünürlük ve 120 FPS'yi düşük maliyetle sunmayı hedefliyor. Microsoft ise Magnus APU teknolojisini kullanarak, geleneksel konsol yapılarından ziyade daha esnek, farklı sistem seçenekleri sunmayı planlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni nesil konsollara tam geçiş ne zaman olacak?
Oyun geliştiricilerinin yeni nesil konsollara odaklanmasıyla, eski konsolların desteği giderek azalacak. 2026 yılının, bu anlamda bir kırılım olacağı öngörülüyor.
