PlayStation 4'e son darbe vuruluyor! 2026 dönüm noktası olacak

Sony yıllar önce PlayStation 4 ve 4 Pro üretimini durdurarak, eski nesil konsollara olan desteğini kesmişti. PS4'e bir darbe de üçüncü taraf oyun stüdyolarından geliyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S, beklenenden daha uzun bir süredir eski nesil konsollarla paralel olarak kullanılıyor. Bu sebeple birçok oyuncu, "daha yeni nesle geçemedik" hissiyatına kapılıp isyan bayrağını çekmişti. Ancak konsolların satışları arttıkça geliştiricilerin eski modelleri geride bırakma kararları da hız kazandı.

GENSHIN IMPACT VE DİĞER OYUNLAR PS4 DESTEĞİNİ BIRAKIYOR

HoYoverse'in devasa başarıya ulaşan oyunu Genshin Impact'in PlayStation 4 desteğini bırakma kararı, bu geçişin en büyük örneklerinden biri oldu. Ancak Genshin Impact yalnızca bir örnek, birçok diğer çevrim içi ve hizmet temelli oyun geliştiricisi de benzer adımlar atmayı planlıyor.

GamesIndustry tarafından paylaşılan raporlara göre, Genshin Impact'in PS4 desteğini sonlandırması tek bir istisna olmayacak. Pek çok büyük oyun geliştiricisi, artan PlayStation 5 ve Xbox Series X|S satışlarıyla birlikte, yeni nesil donanımlara odaklanmayı tercih ediyor.

Dolayısıyla PS4 ve Xbox One kullanıcıları için bir dönemin kapanması çok yakında gibi görünüyor.

YENİ NESİL KONSOLLARIN SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Sony'nin PlayStation 5'i, şu an itibarıyla 80.3 milyon birim sevk etmiş durumda. Büyük satış rakamları, geliştiricilere eski konsolların sınırlarını aşarak, yeni nesil konsollarda daha yüksek performanslı ve görsel olarak etkileyici oyunlar geliştirme imkanı sunuyor.

Bununla birlikte mevcut nesil konsollarının da ömrü çok uzun olmayabilir. Sony ve Microsoft'un, PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox ile yeni nesil sistemlere yönelik planları şimdiden konuşulmaya başlandı.

Söylentilere göre, Sony PlayStation 6, 4K çözünürlük ve 120 FPS'yi düşük maliyetle sunmayı hedefliyor. Microsoft ise Magnus APU teknolojisini kullanarak, geleneksel konsol yapılarından ziyade daha esnek, farklı sistem seçenekleri sunmayı planlıyor.