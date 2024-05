PlayStation oyuncularının yarısının PS5 kullanmadığı ortaya çıktı

17 May 2024 17:49 - Güncelleme : 17 May 2024 17:49

Teknoloji devi Sony, 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5 oyun konsoluyla ilgili önemli verileri paylaştı. Dördüncü yılını dolduran cihazın bugüne kadar 59,3 milyon sattığını açıkladı. Sadece 2024'ün ilk çeyreğinde 4,5 milyon konsol satışı gerçekleştiği bildirildi.

Microsoft'un Xbox Series X/S satışlarının yıllık bazda yüzde 31'lik düşüş gösterdiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Sony'nin yüzü gülse de ortaya çıkan son veriler, PlayStation 5'e sahip olmayan milyonlarca kullanıcının olduğunu gözler önüne serdi.

PLAYSTATION 5'İN BENİMSENMESİ YAVAŞ İLERLİYOR

The Gamer sitesinin aktardığına göre, PlayStation'un toplam 118 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu da şu anda PlayStation oyuncularının yarısının halen PS4 kullanmaya devam ettiğini (2 milyon kadarı PS3'te) gösteriyor.

ÖZEL OYUN EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ SEBEPLERDEN

PlayStation 5'in bu kadar yavaş benimsenmesindeki sebeplerden biri, konsola özel oyunların yok denecek kadar az olması olarak belirtiliyor. En popüler bazı PS5 oyunları: The Last of Us, Uncharted, God of War, Spider-Man.

Bir diğer sebep ise, PS5'in fiyatında indirim yapılmaması. Bu arada PlayStation 5 için 2024 yılı bitmeden bir "Pro" sürümü de gelebilir. "Trinity" kod adına sahip konsol, 33.5 teraflop işleme gücüyle daha hızlı render ve yüksek kaliteli ışın izleme desteği (3 veya 4 kata kadar performans artışı söz konusu) sunacak.