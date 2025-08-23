Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Nicolas Maduro'dan ABD'ye net mesaj: Saygı duymanın zamanı geldi

ABD’nin ülkesinde rejim değişikliği için "terörist ve askeri yöntemlere" başvurmakla suçlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, açıklamasında sert ifadeler kullandı.

Nicolas Maduro'dan ABD'ye net mesaj: Saygı duymanın zamanı geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:04

Devlet Başkanı , Başkent Karakas’taki Ulusal Meclis’te düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Maduro, “Venezuela’ya karşı öne sürdükleri yani rejim değiştirme girişimi, terörist nitelikli ve askeri bir yöntemdir. Bu, gayriahlaki, suç unsuru taşıyan ve yasa dışı bir adımdır. Uluslararası hukuk ise egemen devletlere karşı güç kullanımını ya da tehdidini açık biçimde yasaklamaktadır” dedi.

VENEZUELA’YI DESTEKLEYEN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Venezuela’ya destek veren ülkelere teşekkür eden Maduro, “’nin Güney Amerika’da silahlı çatışma çıkarmaya dönük girişimlerini reddeden herkese minnettarız.” ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro'dan ABD'ye net mesaj: Saygı duymanın zamanı geldi

"BAŞARISIZKLIKLA SONUÇLANACAKTIR"

ABD’nin geçmişte birçok ülkede askeri müdahalelere kalkıştığını ancak başarısız olduğunu hatırlatan Maduro, aynı yöntemin Venezuela’da denenmesi durumunda da sonucun yine başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Nicolas Maduro'dan ABD'ye net mesaj: Saygı duymanın zamanı geldi

"SAYGI DUYMANIN ZAMANI GELDİ"

Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela, yeniden kazanacak, barışı, istikrarı, büyümeyi ve uyumu tekrar elde edecek. Tanrı bizimle çünkü Tanrı cesurların ve adil olanların yanındadır. Artık Venezuela’nın tek bir sesle konuşmasının ve her şeyin üzerinde egemenliğe, bağımsızlığa saygı duyulmasının zamanı geldi."

