Facianın eşiğinden dönüldü! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir otelin 3. katından alevler yükseldi. İlk belirlemelere göre klimadan çıkan yangını gören, vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Dumandan etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.