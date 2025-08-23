Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

FIVB Erkekler U21 ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün birçok voleybol maçı oynanacak. 23 Ağustos Cumartesi maç programına göre Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek.
23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan voleybol maçlarının saati ve yayınlandığı kanal duyuruldu.
09:00
Brezilya – Çekya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Fas – Türkiye | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Polonya – Kanada | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
12:00
Kanada – Bulgaristan | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
Çin – Tayland | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Japonya – Küba | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Porto Riko – Kazakistan | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Dominik C. – Kolombiya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
13:00
Almanya – Kenya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
Japonya – Kamerun | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
15:00
Ukrayna – Endonezya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
İtalya – Fransa | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
Arjantin – Tunus | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube
15:30
Çin – Meksika | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
Türkiye – İspanya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | TRT 1
16:30
Polonya – Vietnam | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
Sırbistan – Ukrayna | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok
Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, bugün oynanacak müsabaka için "İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı. Türkiye İspanya maçı bugün 15.30'da başlarken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.