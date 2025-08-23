Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

FIVB Erkekler U21 ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün birçok voleybol maçı oynanacak. 23 Ağustos Cumartesi maç programına göre Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 23 AĞUSTOS, HANGİ?

23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan voleybol maçlarının saati ve yayınlandığı kanal duyuruldu.

09:00

Brezilya – Çekya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Fas – Türkiye | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Polonya – Kanada | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

12:00

Kanada – Bulgaristan | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Çin – Tayland | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Japonya – Küba | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Porto Riko – Kazakistan | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Dominik C. – Kolombiya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

13:00

Almanya – Kenya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Japonya – Kamerun | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

15:00

Ukrayna – Endonezya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

İtalya – Fransa | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Arjantin – Tunus | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

15:30

Çin – Meksika | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Türkiye – İspanya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | TRT 1

16:30

Polonya – Vietnam | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Sırbistan – Ukrayna | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, bugün oynanacak müsabaka için "İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı. Türkiye İspanya maçı bugün 15.30'da başlarken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.