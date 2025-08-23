Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımız bugün İspanya ile yarışacak. Dünyanın her yerinden takip edilen voleybol maçlarının programı netleşti. İşte bugün oynanacak olan voleybol maçları!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:10

FIVB Erkekler U21 ve Kadınlar 'nda heyecan devam ederken bugün birçok maçı oynanacak. 23 Ağustos Cumartesi maç programına göre ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 23 AĞUSTOS, HANGİ?

23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan voleybol maçlarının saati ve yayınlandığı kanal duyuruldu.

09:00

Brezilya – Çekya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Fas – Türkiye | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Polonya – Kanada | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

12:00

Kanada – Bulgaristan | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Çin – Tayland | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Japonya – Küba | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Porto Riko – Kazakistan | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Dominik C. – Kolombiya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

13:00

Almanya – Kenya | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Japonya – Kamerun | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

15:00

Ukrayna – Endonezya | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

İtalya – Fransa | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

Arjantin – Tunus | FIVB Erkekler U21 | Volleyball World YouTube

15:30

Çin – Meksika | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Türkiye – İspanya | Kadınlar Dünya Şampiyonası |

16:30

Polonya – Vietnam | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Sırbistan – Ukrayna | Kadınlar Dünya Şampiyonası | Yayın Yok

Bugün voleybol maçı var mı 23 Ağustos? Türkiye İspanya maçı oynanacak

TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, bugün oynanacak müsabaka için "İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı. Türkiye İspanya maçı bugün 15.30'da başlarken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
West Ham Chelsea maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu
ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#trt 1
#ispanya
#dünya şampiyonası
#Fivb
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.