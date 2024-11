PlayStation Plus Kasım 2024 Extra ve Premium oyunları belli oldu: GTA 5 ve daha fazlası!

14 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:44

Sony, Kasım 2024'te PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri sunacağı yeni ücretsiz oyunları açıkladı. Bu ayın PS Plus oyun kataloğu seçkisinde Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ve Dying Light 2: Stay Human başta olmak üzere birbirinden dikkat çekici oyunları ücretsiz oluyor.

Popüler abonelik servisi PlayStation Plus, kasım ayında da oyun tutkunlarına dolu dolu bir içerik sunmaya devam ediyor. Her ay üyelerine yepyeni oyunlarla geniş bir kütüphane sağlayan PlayStation Plus, Kasım 2024'te oyuncuların beğenisine sunacağı Extra ve Premium katmanlarına eklediği ücretsiz oyunları açıkladı.

Kasım ayının başında duyurulduğu üzere, PlayStation Plus Essential aboneleri için üç yeni oyun ücretsiz olarak erişime açılmıştı: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, ve Death Note Killer Within. PS Plus Kasım Kasım 2024 Extra ve Premium oyunları da doğrulandı.

PS PLUS EXTRA VE PREMİUM OYUNLARI (KASIM 2024)

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Island Living (Add-on only) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

PLAYSTATİON PREMİUM | CLASSİCS