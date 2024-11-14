PlayStation Plus Kasım 2024 Extra ve Premium oyunları belli oldu: GTA 5 ve daha fazlası!
Sony, Kasım 2024'te PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri sunacağı yeni ücretsiz oyunları açıkladı. Bu ayın PS Plus oyun kataloğu seçkisinde Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ve Dying Light 2: Stay Human başta olmak üzere birbirinden dikkat çekici oyunları ücretsiz oluyor.
Popüler abonelik servisi PlayStation Plus, kasım ayında da oyun tutkunlarına dolu dolu bir içerik sunmaya devam ediyor. Her ay üyelerine yepyeni oyunlarla geniş bir kütüphane sağlayan PlayStation Plus, Kasım 2024'te oyuncuların beğenisine sunacağı Extra ve Premium katmanlarına eklediği ücretsiz oyunları açıkladı.
Kasım ayının başında duyurulduğu üzere, PlayStation Plus Essential aboneleri için üç yeni oyun ücretsiz olarak erişime açılmıştı: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, ve Death Note Killer Within. PS Plus Kasım Kasım 2024 Extra ve Premium oyunları da doğrulandı.
PS PLUS EXTRA VE PREMİUM OYUNLARI (KASIM 2024)
- Grand Theft Auto V | PS4, PS5
- Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5
- Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5
- MotoGP 24 | PS4, PS5
- The Sims 4 Island Living (Add-on only) | PS4
- Digimon Survive | PS4
- Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5
- Stick Fight: The Game | PS4
- Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5
- Killer Frequency | PS4, PS5
- Hungry Shark World | PS4
- Chivalry 2 | PS4, PS5
PLAYSTATİON PREMİUM | CLASSİCS
- Synapse | PS VR2
- Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5
- Blood Omen 2 | PS4, PS5
- Resistance: Fall of Man
- Resistance 2