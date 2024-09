Qualcomm, Intel'e gözünü dikti! Satın alma iddiaları gündemde

/ Kaynak: The Verge

21 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:50

Qualcomm'un Intel'i satın almayı düşündüğü iddiaları, ABD basınında geniş yer buldu. Anlaşmanın kesin olmadığı belirtilse de bu durum Intel için büyük bir düşüşü simgeliyor. Anlaşmanın gidişatını gösteren detaylar ortaya çıktı.

ABD merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman üreticisi Qualcomm​, iddialara göre Intel​'i satın almak istiyor. Amerika basını, Qualcomm'un Intel'i olası bir devralma teklifiyle yakından ilgilendiğini bildirdi. Peki anlaşmanın gidişatı ne durumda?

The Wall Street Journal'a göre, her ne kadar anlaşmanın kesinlik kazanmadığı belirtilse de bu durum, Intel için büyük bir düşüşü simgeliyor. Daha önce dünyanın en değerli çip şirketi olan Intel, yıllar içinde x86 işlemci teknolojisi ile rakibi Qualcomm'a üstünlük sağlamıştı.

QUALCOMM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

New York Times'ın aktardığına göre, Qualcomm henüz resmi bir teklif sunmuş değil. Ancak böyle bir anlaşma gerçekleşirse, Qualcomm için önemli bir dönüm noktası olacak. Şirket, bu yıl Microsoft'un yapay zeka odaklı masaüstü işlemci stratejisinin bir parçası olarak "masaüstü işlemci pazarına" yeniden giriş yaptı.

Intel, son zamanlarda zorlu bir dönemden geçiyor. CEO Pat Gelsinger, ağustos ayında 1.6 milyar dolarlık zarar açıkladı ve iş gücünün yüzde 15'inden fazlasını azaltma kararı aldı. Bu durum, Intel'in üretim stratejilerinde ve karlılığında ciddi değişiklikler gerektiriyor.

AMD DE MADDİ OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Bu arada zorlu bir dönemden geçen tek şirket Intel değil. Intel'in baş rakibi AMD de yıllar içinde zor zamanlar geçirmiş ve toparlanmak zorunda kalmış olsa da, oyuncular AMD'ye her zaman yardımcı oldu. İşlemcileri Nvidia tarafından üretilen Nintendo Switch dışında, son on yıldır her büyük oyun konsolunda AMD çipleri yer aldı ve Intel'in gelecekteki PlayStation 6 ile bunu değiştirme şansını kaybettiği bildirildi.

Intel ayrıca yakın zamanda, iki nesil amiral gemisi yongalarının garip çökmelere karşı savunmasız bulunmasının ardından PC oyuncularının güvenini bir miktar kaybetti. Bunun üzerine şirket, garantileri birkaç yıl uzatmayı kabul etti ve hasarı önleyebilecek güncellemeler yayınladı.