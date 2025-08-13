Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 gerileyerek 10.954,50 puandan kapattı. Güne önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.960,22 puandan başlayan BIST 100 endeksinde, bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kazandı.

SPOR KAZANDIRDI, TİCARET KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile spor olurken, en fazla değer kaybını yüzde 0,55 ile ticaret sektörü yaşadı.

ABD’de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrası, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentileri güçlendi. Bu durum, küresel piyasalarda pozitif bir seyir oluşturdu.

GÖZLER KONUT SATIŞLARI VE MORTGAGE BAŞVURULARINDA

Analistler, bugün yurt içinde konut satış verilerinin, yurt dışında ise ABD’de mortgage başvurularının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.