Berfu Yenenler kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'ün yüzüğünü kıyasladı! Ortaya komik anlar çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlenme teklif etti. Georgina Rodriguez evlilik teklifi aldığını yüzüğüyle duyurunca sosyal medya karıştı. 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler ise kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'in yüzüğünü kıyaslamayı ihmal etmedi.

BERFU YENENLER'DEN EŞİ ESER YENENLER'E RONALDO GÖNDERMESİ

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Berfu Yenenler ile 2019 yılında Eser Yenenler ile evlendi. İki çocukları olan çift, sık sık çektikleri videolarla binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Berfu Yenenler son paylaşımında, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez’e oldukça büyük bir tektaş yüzükle evlilik teklif etmesini sayfasına taşıdı.

Berfu Yenenler, kendi minimalist yüzüğü ile Rodriguez'in devasa tektaşını karşılaştırarak; "Seneler geçse de değişmeyen bazı şeyler" notuyla esprili bir kıyaslama yaptı.