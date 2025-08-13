Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Berfu Yenenler kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'ün yüzüğünü kıyasladı! Ortaya komik anlar çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif ettiği yüzük sosyal medyayı salladı. Berfu Yenenler ise kendi yüzüğüyle Rodriguez'in gösterişli yüzüğünü esprili şekilde kıyasladığı anları paylaştı.

Dilek Ulusan
13.08.2025
13.08.2025
Dünyaca ünlü futbolcu , sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlenme teklif etti. Georgina Rodriguez aldığını yüzüğüyle duyurunca sosyal medya karıştı. 2015 Miss Turkey dördüncüsü ise kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'in yüzüğünü kıyaslamayı ihmal etmedi.

BERFU YENENLER'DEN EŞİ ESER YENENLER'E RONALDO GÖNDERMESİ

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Berfu Yenenler ile 2019 yılında ile evlendi. İki çocukları olan çift, sık sık çektikleri videolarla binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Berfu Yenenler kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'ün yüzüğünü kıyasladı! Ortaya komik anlar çıktı

Berfu Yenenler son paylaşımında, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez’e oldukça büyük bir tektaş yüzükle evlilik teklif etmesini sayfasına taşıdı.

Berfu Yenenler kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'ün yüzüğünü kıyasladı! Ortaya komik anlar çıktı

Berfu Yenenler, kendi minimalist yüzüğü ile Rodriguez'in devasa tektaşını karşılaştırarak; "Seneler geçse de değişmeyen bazı şeyler" notuyla esprili bir kıyaslama yaptı.

Berfu Yenenler kendi yüzüğü ile Georgina Rodriguez'ün yüzüğünü kıyasladı! Ortaya komik anlar çıktı
ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#evlilik teklifi
#berfu yenenler
#Eser Yenenler
#Georgina Rodriguez
#Georgina Rodriguez
#Magazin
