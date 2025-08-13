Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Sumru Tarhan

Balıkesir depremi kaç saniye sürdü? Sındırgı'da artçılar sürüyor

Balıkesir Sındırgı depremi korku dolu anlar yaşattı. 10 Ağustos günü akşam saatlerinde yaşanan depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçülürken merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Balıkesir depremi kaç saniye sürdü merak edilirken sarsıntı İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir depremi kaç saniye sürdü? Sındırgı'da artçılar sürüyor
Türkiye'de endişeli anlar yaşatan depremi birçok ilden hissedilirken büyüklüğü tarafından 6,1 olarak ölçüldü. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olurken vatandaşlar saniyeler boyunca sarsıntıyı hissetti.

BALIKESİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

10 Ağustos günü Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçüldü. İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da hissedilen depremin kaç saniye sürdüğüne dair açıklama bulunmazken vatandaşlar yaklaşık 20 saniye sarsıntı hissettiklerini paylaştı. Depremin ardından merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedilmişti.

Balıkesir depremi kaç saniye sürdü? Sındırgı'da artçılar sürüyor

BALIKESİR DEPREM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, CAN KAYBI SAYISI KAÇ?

Balıkesir'de 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı korku dolu anlar yaşattı. Merkez üssü Sındırgı olan başta İstanbul olmak üzere çevre illerde orta şiddetli olarak hissedildi. 68 mahallede 12'si metruk olmak üzere toplam 16 bina ve bir caminin minaresi yıkılan Balıkesir'de deprem sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Deprem 10-11 kilometre derinlikte gerçekleşirken tahmini şiddeti yıkıcı olarak nitelendirildi.

