Balıkesir depremi kaç saniye sürdü? Sındırgı'da artçılar sürüyor

Türkiye'de endişeli anlar yaşatan Balıkesir depremi birçok ilden hissedilirken büyüklüğü AFAD tarafından 6,1 olarak ölçüldü. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olurken vatandaşlar saniyeler boyunca sarsıntıyı hissetti.

BALIKESİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

10 Ağustos günü Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçüldü. İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da hissedilen depremin kaç saniye sürdüğüne dair açıklama bulunmazken vatandaşlar yaklaşık 20 saniye sarsıntı hissettiklerini paylaştı. Depremin ardından merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedilmişti.

BALIKESİR DEPREM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, CAN KAYBI SAYISI KAÇ?

Balıkesir'de 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı korku dolu anlar yaşattı. Merkez üssü Sındırgı olan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde orta şiddetli olarak hissedildi. 68 mahallede 12'si metruk olmak üzere toplam 16 bina ve bir caminin minaresi yıkılan Balıkesir'de deprem sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Deprem 10-11 kilometre derinlikte gerçekleşirken tahmini şiddeti yıkıcı olarak nitelendirildi.