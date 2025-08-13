Damla Kent halka arz sonuçları: Gayrimenkul sertifikası kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başlamıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Damla Kent halka arzına kaç kişinin katıldığı ve kaç lot verdiği da netleşti.

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI SON DAKİKA

Damla Kent halka arzının sonuçları KAP'ta yer aldı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

DAMLA KENT HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

İlk olarak 1.923.481.773 adet sertifikaya ek olarak 897.111.722 adet ek satış yapılan halka arzda toplamda 2.820.593.495 adet gayrimenkul sertifikasının tamamı satıldı. Hissenin toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak belirlenirken 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.