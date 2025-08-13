Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Damla Kent halka arz sonuçları: Gayrimenkul sertifikası kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?

Emlak Konut Damla Kent halka arzı 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Borsada işlem görme tarihi 14 Ağustos olarak belirlenirken halka arz sonuçları da KAP aracılığıyla duyuruldu. Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Damla Kent halka arz sonuçları: Gayrimenkul sertifikası kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:41

Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başlamıştı. sonuçlarının açıklanmasının ardından Damla Kent halka arzına kaç kişinin katıldığı ve kaç lot verdiği da netleşti.

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI SON DAKİKA

Damla Kent halka arzının sonuçları KAP'ta yer aldı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Damla Kent halka arz sonuçları: Gayrimenkul sertifikası kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Damla Kent halka arz sonuçları: Gayrimenkul sertifikası kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?

DAMLA KENT HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

İlk olarak 1.923.481.773 adet sertifikaya ek olarak 897.111.722 adet ek satış yapılan halka arzda toplamda 2.820.593.495 adet gayrimenkul sertifikasının tamamı satıldı. Hissenin toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak belirlenirken 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek?
Damla Kent halka arzı 14 Ağustos itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Damla Kent'in halka arz sonuçları açıklandı! Bakan Kurum sonuçları açıkladı
ETİKETLER
#halka arz
#gayrimenkul
#yatırım
#emlak konut
#Damla Kent
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.